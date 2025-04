Jornalista palestina morre em Gaza após ter filme selecionado para Cannes

Fatma Hassouna, jornalista palestina que tem sua história contada em filme selecionado para o Festival de Cannes, morreu em ataque de Israel na Faixa de Gaza.

A jornalista Fatma Hassouna e outros nove membros da família morreram após um bombardeio em Gaza. A morte foi confirmada pela Associação do Cinema Independente para a sua Difusão (ACID).

Uma sequência de bombardeios israelenses em campos de deslocados foi registrada na última quarta-feira (16). O ataque deixou 40 pessoas mortas, segundo informações da Defesa Civil de Gaza.

Fatma morreu 24 horas após o filme que conta a história de vida dela ser selecionado para o Festival de Cannes, uma das principais mostras de cinema do mundo. Ela protagoniza "Put your soul on your hand and walk" ("Coloque sua alma em sua mão e ande", em tradução livre), que é dirigido pela diretora franco-iraniana Sepideh Farsi.

O documentário exibe várias conversas entre Fatma e a diretora. O filme estreia em Cannes em 14 de maio e fica em cartaz até o dia 23.

A jornalista ficou conhecida pelas fotografias que documentaram o impacto da guerra e da ocupação de militares israelenses em Gaza. As fotos de Fatma foram publicadas em diversos jornais e portais de notícias no mundo todo.

No perfil do Instagram, Hassouna era seguida por mais de 27 mil pessoas. Ela se definia com a frase "uma mulher corajosa persegue a luz em busca de espanto".