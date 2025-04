Após polêmicas, Karla Sofía Gascón irá estrelar novo filme italiano

A atriz Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar por sua atuação em "Emilia Pérez", confirmou sua participação no thriller psicológico "The life lift", que marca a estreia da diretora italiana Stefania Rossella Grassi em longas-metragens. O ator e cineasta Vincent Gallo também integra o elenco.

Segundo a Variety, Gascón interpreta no filme uma psiquiatra com características que remetem a Deus e ao diabo. Será o primeiro projeto da atriz depois da campanha de "Emilia Pérez" para o Oscar e a repercussão negativa de publicações antigas dela nas redes sociais.

A trama acompanha Gabriel, personagem vivido por Gallo, um homem atormentado que vive sozinho em Nova York e começa a receber bilhetes colados no elevador do prédio onde mora. As mensagens o instruem a cometer assassinatos brutais contra três vizinhos que, segundo os recados, também planejam matar familiares próximos.

Gascón divulgou sua participação no projeto durante o Festival Lovers, em Turim, voltado ao cinema LGBTQIA+.

O longa está em fase avançada de desenvolvimento e deve ser filmado entre o fim de 2025 e o começo do ano que vem. O roteiro é assinado por Rossella Grassi em parceria com Tommaso Scutari, colaborador frequente da diretora. A produção é da Dizy Production, empresa de Grassi.

Polêmicas

Em janeiro, durante a campanha do musical "Emilia Pérez" para o Oscar, foram recuperadas antigas postagens da atriz espanhola com declarações polêmicas sobre muçulmanos, George Floyd e diversidade na principal premiação do cinema. A atriz se desculpou publicamente, mas foi excluída da campanha promocional do filme, não participando de eventos oficiais e sendo removida de materiais de divulgação.

Gascón no último Oscar se tornou a primeira mulher trans indicada na categoria de melhor atriz. Sua atuação em "Emilia Pérez" já havia sido reconhecida com o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes.

Gallo, conhecido por "Brown bunny" e "Buffalo '66", também esteve envolvido em controvérsias recentes. Seu filme "The policeman" foi alvo de investigação pelo sindicato dos atores de Hollywood após denúncias de conduta inadequada feitas por atrizes que participaram de testes para a produção.

Além de "The life lift", Gascón está envolvida com "Las mala", filme de temática trans dirigido por Armando Bó, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original por "Birdman". Ela também deve aparecer na comédia italiana "Men and other inconveniences", filmada antes de "Emilia Pérez" sob direção de Giorgio Serafini.