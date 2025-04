Maitê Proença participa hoje de lançamento de livro sobre Dona Beja em BH

Box especial com títulos do escritor mineiro Agripa Vasconcelos (1896-1969) será lançado pelo Grupo Online Editora nesta quinta-feira (17/4), às 19h30, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). O evento na AML terá uma convidada especial: a atriz Maitê Proença.

Maitê fez sucesso como Dona Beja na novela exibida em 1986 pela extinta TV Manchete, reexibida pelo SBT/Alterosa em 2009. Também estará na Academia a neta do autor, Mara Sylvia Vasconcellos Mancini.

Fazem parte da caixa os romances “A vida em flor de Dona Beja”, “Sinhá braba” e “Chica que manda”.

Nascido em Matozinhos, na Região Central de Minas, Agripa Vasconcelos era médico e escritor, notabilizando-se por livros abordando a história mineira.

Em 1930, lançou “De que morreu Aleijadinho”. Também é autor da coleção “Sagas do país da Gerais”, com títulos dedicados aos ciclos do ouro e dos diamantes, além de livros sobre a Minas dos latifúndios e da escravidão.

Além de Dona Beija, outra protagonista de Agripa Vasconcelos fez sucesso nas telas: Chica da Silva, a escravizada diamantinense que se tornou "sinhá". As atrizes Zezé Motta, no cinema, e Tais Araújo, em novela da TV Manchete, interpretaram a icônica personagem.