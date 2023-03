Reza a lenda que uma cidade em Minas abriga a fonte da eterna juventude

Com propriedades curativas, as águas que emanam nas termas têm origem vulcânica, subindo à superfície em altas temperaturas (foto: Carlos Altman/EM)

Águas que têm poder cura e que refrescam. Nas Minas Gerais das cachoeiras, rios e lagos, um lugar guarda até hoje a lenda de ser um local que abriga a fonte da eterna juventude. Muito por conta de uma mulher que viveu em Minas Gerais no século 19. A beleza estonteante dela, já nos seus mais de 60 anos, era motivo para ser chamada de bruxa, cortesã ou divindade. Odiada pelas mulheres e amada pelos homens, ela foi uma personalidade influente na cidade mineira, localizada a cerca de 370 quilômetros de Belo Horizonte.





Estamos falando de Dona Beja. Uma mulher que precisou enfrentar o preconceito da conservadora sociedade mineira, que a via como uma perigosa e sedutora. Para se vingar de todos, construiu um bordel na cidade e colocou o nome de Chácara do Jatobá. Lá, ela escolhia os homens casados com quem pretendia dormir em troca de jóias, favores e dinheiro. Com isso, arrematou fortunas e alimentou a lenda sobre da tal fonte milagrosa de águas termais e lama negra, que seria o motivo de sua eterna beleza. A cortesã dá nome a um museu, localizado no Centro de Araxá, a uma fonte de águas termais, localizada dentro do Grande Hotel de Araxá, e a uma cachaça típica da região.

No Termas, a mandala de 8 pontas é local para recarregar as energias. Abaixo dela, uma corrente de cobre capta a energia do solo e promove a cura (foto: Carlos Altman/EM)



Pouca gente sabe, mas Araxá, no Triângulo Mineiro, é conhecida como Cidade das Águas. Em meio às serras de Minas Gerais, esse município poderia ser igual a tantas outras cidades mineiras. A verdade é que tudo em Araxá foi criado pelas águas. O território começou a ser explorado em meados do século 17, em busca de ouro, e o poder medicinal das águas ficou conhecido por volta de 1800, e Araxá começou a se desenvolver. A cura que emana dessas águas de Araxá está vinculada à sua composição e origem. As águas sulfurosas possuem alta temperatura devido à origem vulcânica, com grande presença de minérios e enxofre. Já as águas radioativas são ricas em radônio, um gás nobre. Desde o início, as pessoas vinham de longe para desfrutar dos seus benefícios para a saúde.





O castelo

O castelo, localizado no Parque do Barreiro, foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e inaugurado em 1944, pelo então presidente Getúlio Vargas (foto: Carlos Altman/EM)





estilo colonial iniciada em 1938, cujas dimensões também chamam a atenção: são nove pisos e aproximadamente 27 metros de altura, do térreo ao sótão da fachada principal. É um dos pontos turísticos principais do Circuito das Águas de Minas Gerais. Localizado no Parque do Barreiro, o hotel foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e inaugurado em 1944, pelo então presidente Getúlio Vargas e pelo governador mineiro Benedito Valadares. Seus grandes salões, finamente decorados, remetem ao passado colonial brasileiro e convidam ao relaxamento. Foi projetado pelo arquiteto Luiz Signorelli e seus jardins são assinados pelo pintor e paisagista Roberto Burle Marx. Hoje é conhecido por ser o maior spa de águas sulfurosas e radioativas do Brasil e pela lama negra, usada para fins medicinais. O empreendimento é gerido pelo A cidade se orgulha do Grande Hotel e Termas de Araxá, construção no, cujas dimensões também chamam a atenção: são nove pisos e aproximadamente 27 metros de altura, do térreo ao sótão da fachada principal. É um dos pontos turísticos principais doLocalizado no Parque do Barreiro, o hotel foi construído durante a, pelo então presidente Getúlio Vargas e pelo governador mineiro Benedito Valadares. Seus grandes salões, finamente decorados, remetem ao passado colonial brasileiro e convidam ao relaxamento. Foi projetado peloe seus jardins são assinados pelo pintor e paisagista. Hoje é conhecido por ser oe pela lama negra, usada para fins medicinais. O empreendimento é gerido pelo Grupo Tauá desde 2010, mediante parceria com o poder público, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Pedalinho, stand up paddle ou bote? O cardápio de diversão é grande no lago (foto: Carlos Altman/EM)





Doçura

Não deixe de provar os doces de leite, figo, abóbora ou pêssego. E claro, leve pra casa a famosa ambrosia (foto: Carlos Altman/EM) doces tradicionais. Fabricados com doce de leite e frutas da região, os doces atraem turistas e são uma das marcas registradas na cidade. Com uma pequena linha de fabricação no Centro da cidade, a loja Dona Joaninha abre suas portas para que seus clientes conheçam suas instalações e vejam de perto como são feitos os doces. Araxá também é conhecida por seus. Fabricados com doce de leite e frutas da região, os doces atraem turistas e são uma das marcas registradas na cidade. Com uma pequena linha de fabricação no Centro da cidade, a loja Dona Joaninha abre suas portas para que seus clientes conheçam suas instalações e vejam de perto como são feitos os doces.





Voo direto





A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas no Brasil, iniciou as vendas para a nova rota para Araxá saindo do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. O início da operação será em 02 de junho e a malha será ampla. Os voos vão ser de segunda à sábado às 18h e no sentido contrário, às 05h da manhã. Também haverá uma frequência aos domingos, que parte de Belo Horizonte 22h e de Araxá, às 18h.





Para Beatriz Barbi, gerente de Planejamento e Malha, o destino será ótimo para conectar mais a população mineira. “Confins é um hub muito importante para a Azul e poder conectar mais uma cidade a esse polo que oferece voos para os mais de 150 destinos da companhia no país, além de voos internacionais é uma honra muito grande.”