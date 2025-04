Cristina Guimarães grava pérolas de Luiz Melodia em 'Presente & Cotidiano'

Apaixonada pela obra de Luiz Melodia (1951-2017), a paulista Cristina Guimarães lança o álbum “Presente & Cotidiano” (Tratore), com 10 canções do carioca. Cida Moreira e Zeca Baleiro são os convidados dela.

O repertório traz músicas pouco conhecidas de Melodia, como “Um toque”, “O sangue não nega” e a faixa que dá nome ao novo álbum, além dos hits “Magrelinha” e “Estácio, eu e você”.

“O universo e a poética do Melodia sempre me envolveram muito”, afirma Cristina Guimarães, elogiando “as melodias lindas e as letras um pouco estranhas” do autor de “Pérola negra” e “Juventude transviada”, entre outros clássicos da MPB.

“Ele vai atravessando os tempos sempre como 'marginal', vamos dizer assim. Isso no duplo sentido, pois nunca está dentro da caixa. Esta é a marca dele. Fui buscando as canções não muito conhecidas. Na verdade, não podemos nem dizer que existe um Lado B do repertório, pois o Melodia já é o Lado B.”



Durante as pesquisas, ela se encantou por canções que nunca ouvira. “Em algumas músicas dele, é gostoso articular as palavras dentro da nossa boca, caso de 'Giros de sonho' e 'Pro mundo existo'”, comenta.

Psicanalista, Cristina Guimarães tem relação estreita com a palavra, seja cantada, falada ou escutada. A música veio antes do consultório, mas ela se descobriu cantora quando teve aulas com Cida Moreira, uma das intérpretes mais respeitadas do Brasil.

“As aulas dela não são só de canto, porque ali você se encontra com uma artista. As conversas e observações da Cida são ensinamentos à parte”, diz. Certa vez, a cantora questionou a aluna: “E aí, vai ficar nesse chove não molha, só tendo aula? Você tem que fazer alguma coisa, assume isso!”.

'Fã-clube' de Melodia

Cida Moreira apresentou Cristina ao pianista Luís Felipe Gama, e os dois gravaram o EP “Encanto” (2022) – trabalho de voz e piano realizado à distância, durante a pandemia.

O parceiro João Nunes, sabendo da paixão de Cristina por Luiz Melodia, apresentou-a a André Bedurê, que tocou com o carioca. Rovilson Pascoal, dono do estúdio onde ela havia gravado, também conheceu o autor de “Magrelinha”.

“Entrei no meio de um pessoal que gostava muito do Melodia, e o trabalho ficou gostoso, fluiu. Funcionou desde o nosso primeiro momento como banda”, afirma a cantora. O grupo é formado por André Bedurê (baixo, violão, vocal, arranjos e produção musical), Rovilson Pascoal (guitarra, cavaquinho e violão), Gustavo Souza (bateria e percussão) e Jonas Moncaio (violoncelo).

Por meio de Bedurê, Cristina conheceu Zeca Baleiro. Propôs-lhe que gravassem “'Giros de sonho”, convite aceito. “Zeca é simples, generoso e receptivo. Disse que havia gostado da minha voz”, revela.

Já a professora Cida Moreira não só participou da gravação, como da primeira apresentação da aluna. “Cida é muito generosa, um encanto de pessoa. Mestra querida, com quem aprendi muito além das aulas de canto”, conclui Cristina Guimarães.

REPERTÓRIO

“Retrato do artista quando coisa”

“Estácio, eu e você”

“Começar pelo recomeço”

“Magrelinha”

“Giros de sonho”

“Dias de esperança”

“Feras que virão”

“Um toque”

“O sangue não nega”

“Presente & Cotidiano”

Reprodução

“PRESENTE & COTIDIANO”

• Álbum de Cristina Guimarães

• Tratore

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais