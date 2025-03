Vinijoe lança 'Faixa amarela' e homenageia a cultura negra do Brasil

Editora-assistente de cultura do Estado de Minas. Trabalhou nos jornais Diário do Comércio, Hoje em Dia, Jornal de Casa, em BH

“Faixa amarela”, single do mineiro Vinícius Geovane Morais de Oliveira, o Vinijoe, chegou nesta terça-feira (18/3) ao streaming. A música deu ao compositor e cantor do Aglomerado da Serra, na Região Centro-sul de BH, o Prêmio Nacional Luiz Melodia de Canções Afro-Brasileiras, concedido pela Fundação Palmares. “Faixa amarela” disputou com 268 composições.

Homenagem ao samba e à música negra brasileira, o single traz vários destaques da cultura popular em seus versos: Cartola, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Beth Carvalho, Alcione, Bezerra da Silva, Almir Guineto e por aí vai.

Vinijoe diz que cada verso de seu rap samba é celebração das raízes afro-brasileiras e da importância da cultura negra na formação da identidade musical do país.

A letra diz: “Eu sou daqueles neguinho/ que anda sorrindo/ assobiando Djonga/ mas sempre ouvindo Arlindo/ Eu tô trazendo modernismo/ pique Oswald de Andrade/ caricato igual Bezerra/ propago felicidade./ Sombrinha me protege/ do sol da desilusão/ Fiz no samba meus “Pilares”/ virei “Revelação”./ Eu tô voando, ultrapassei o teto/ passando “mel nas boca”/ me chame de Almir Guineto./ É o Vinijoe, papo de sujeito homem/ rima preta, pesada e foda/ Eu chamo ela de Alcione.”

O “rapper sambista” mineiro, de 24 anos, é fruto da efervescência cultural vinda da periferia de Belo Horizonte nos últimos tempos. Ele começou a fazer poesia aos 12, frequentou o Duelo de MCs aos 14, acompanhou o slam no Teatro Espanca e na Praça Sete, no Centro da cidade. Aos 16, ingressou na oficina de rap da ONG Lá da Favelinha, no Aglomerado da Serra, onde dá aulas.

Vinijoe lançou o álbum “De Vinícius para Vinícius”, o EP “Numa madrugada”, além do single “Pra somar”, entre outros. Tem feats com Sidoka, Douglas Din, Pedrin 31, Vint, MT da Serra e Dogor. Participou como figurante de clipes de Djonga e faz parte do elenco da produtora de Sidoka, com sede em BH.

Vindo de família humilde do Aglomerado da Serra, o músico destaca a importância do Prêmio Luiz Melodia, no valor de R$ 50 mil, enfatizando que caprichou no clipe realizado na capital mineira, com produção de BM Ally, direção de Tomas Lafetá e produção executiva de Pedro Lafetá.