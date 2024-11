Em 2012, quando o coletivo Família de Rua realizou no Viaduto Santa Tereza a primeira edição do Duelo de MC’s Nacional, houve representantes de sete estados: os quatro do Sudeste, mais Bahia, Pernambuco e Distrito Federal. “Tem batalhas (de rima) muito potentes em todo o país. Claro que há alguns lugares em que elas têm menos força e articulação, mas acreditamos, mais do que qualquer coisa, que o projeto tem a responsabilidade de contribuir para que a cena hip-hop se profissionalize”, afirma Pedro Valentim, integrante da Família de Rua.





Desde 2022, o Duelo Nacional conta com MC’s de todos os estados brasileiros, escolhidos por meio de seletivas regionais que acontecem a partir de abril. Neste domingo (17/11), o viaduto recebe a final nacional.

Serão 32 MC’s, a partir das 13h – 27 representantes de cada estado, mais cinco semifinalistas estaduais selecionados após repescagem. A explicação para esse número é matemática. “Para que a batalha funcione e chegue com dois na final, o número (de candidatos) precisa ser múltiplo de oito”, diz Valentim.

Haverá sete horas de batalhas de freestyle, com alguns poucos intervalos – num deles, haverá show de Jotapê.

“O estilo do Duelo Nacional é a batalha que chamamos tradicional, de rima improvisada”, continua Valentim. Os MC’s se enfrentam em dupla, em rounds de 45 segundos cada. Depois vêm as votações: a popular e a de quatro jurados. Assim, em sequência, as batalhas se sucedem até a final.

“É a única batalha no Brasil que realmente reúne representantes de todos os estados. Ninguém é convidado. Quem chega é através da competição de fato. A conquista do título, além de trazer a honra, também traz visibilidade”, continua Valentim.

Premiação de R$ 65 mil

Este ano, haverá prêmios em dinheiro. O vencedor vai levar R$ 40 mil; o segundo colocado, R$ 10 mil; o terceiro e o quarto, R$ 7,5 mil cada.

Qualquer um pode participar – o único quesito é ter mais de 14 anos. Nesta edição, conta Valentim, um dos menores de idade é o Neto MC, de 15, do povo wapichana, comunidade indígena de Roraima. Outro candidato é o gaúcho Xamuel, de 19, fenômeno do Tik Tok, com milhões de seguidores nas redes, que começou a participar de batalhas aos 11.

O Duelo Nacional é realizado em parceria com o Circuito Municipal de Cultura. Os 12 anos do evento começam a ser comemorados neste sábado (16/11). Durante toda a tarde, o viaduto vai receber exposição, debate com MC’s finalistas, além de “festa baile” no 2Black Beer, bar em frente à pista de skate.

Plateia participa ativamente do Duelo de MC's, com direito a votar no campeonato nacional Alexandre Guzanshe/EM/DA Press/20/8/2023



O Duelo Nacional surgiu em 2012, mas o coletivo Família de Rua chegou ao evento já com cancha. “A gente começou a ocupar o viaduto em 2007 com o Duelo de MC’s; o nacional é desdobramento desse projeto. Na época, a gente queria conectar a cena de BH. A cidade não enxergava o viaduto como hoje. Fomos ampliando a rede, e a cena foi se desenvolvendo cada vez mais. Hoje, as batalhas têm muita visibilidade”, finaliza Pedro Valentim.

A Prefeitura de Belo Horizonte vem realizando uma série de ações ao longo deste mês, em torno do Dia Mundial do Hip-Hop (12/11), data de criação da Zulu Nation, em 1973, no Bronx, em Nova York, marco inicial da cultura, e da Semana Municipal do Hip-Hop (12 a 18/11).

O Sarau dos Crias ganha duas edições: na próxima quinta (21/11), às 18h, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (Rua Guaicurus, 50, Centro), e na sexta-feira que vem (22/11), às 18h, no Centro Cultural Zilah Spósito (Rua Carnaúba, 286).

Exposição sobre hip-hop´está em cartaz no Centro Cultural Jardim Guanabara (Rua João Álvares Cabral, 277), de terça a sábado, a partir das 9h. Entrada franca. Programação completa em portalbelohorizonte.com.br



DUELO DE MC’S NACIONAL



Neste sábado (16/11), a partir das 14h, e domingo (17/11), a partir das 13h, no Viaduto Santa Tereza, Centro. Entrada franca.Transmissão pelo youtube.com/familiaderua

PROGRAMAÇÃO

. Sábado (16/11)

14h – Exposição fotográfica “Duelo Nacional 12 anos”

15h – Debate: “A profissionalização das batalhas de rima no Brasil”

17h – Bate-papo com os finalistas do Duelo Nacional

19h – Baile no 2Black Beer

. Domingo (17/11)

13h – Final: batalha com os 32 MC’s finalistas, DJ Rudgirl, DJ LB

Show de Jotapê

SARAU DOS CRIAS