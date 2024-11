O primeiro reality musical da Netflix Brasil estreia nesta terça-feira (12/11) com a promessa de descobrir a próxima estrela do rap nacional. Em “Nova cena”, 18 participantes serão avaliados por quatro jurados: o mineiro Djonga, o carioca Filipe Ret e as irmãs paulistanas Tasha e Tracie – referências do hip-hop brasileiro.



O vencedor leva para casa R$ 500 mil para investir na carreira e o direito a participar da quinta temporada da série “Sintonia”.



O formato segue o modelo de “Rhythm & Flow”, sucesso nos Estados Unidos, que impulsionou a carreira do rapper D Smoke. A versão brasileira será disponibilizada em duas etapas. Nesta terça-feira, a plataforma lança os quatro primeiros episódios. O vencedor será revelado em 19 de novembro, junto dos dois episódios finais.

Audições

As audições foram realizadas nas cidades de origem dos jurados – Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro –, em locais marcantes para a carreira de cada um deles. Na capital mineira, o Viaduto Santa Tereza serviu de palco. Os mineiros RT Mallone, OG Capitu, Novak, MayronZZZ, Maju e Cafiero formam o time de Djonga.



Em coletiva de imprensa, os jurados se anteciparam em relação a prováveis críticas à presença exclusiva de competidores do Sudeste. Filipe Ret argumenta que o programa é um recorte do que existe no cenário, Djonga observa que mineiros no programa já é um avanço.



“Apesar de não parecer, Minas Gerais está um pouco fora do eixo cultural e empresarial Rio-São Paulo”, diz. “Esperamos expandir e trazer mais gente de outros lugares. Acho que o passo inicial foi dado, e isso é importante”, completa Djonga.



Para Djonga, a capacidade de lidar com diferentes estilos é fundamental para vencer o reality. “O grande lance foi ver quem soube lidar melhor com a pressão. Quem ficou só batendo na mesma tecla e não mostrou tantos lados ficou pelo caminho. Quem se mostrou mais, teve mais coragem e estratégias diversificadas venceu. Este é o lance de qualquer competição. Às vezes, talento é só 1% do que importa”, avalia o mineiro.



“Nosso critério foi ver quem estava pronto para sair de lá e fazer show, subir no palco. Teve momentos em que todo mundo foi tão bem que a gente teve de se apegar aos erros mínimos”, comenta Tracie. Tasha completa: “O autocontrole foi bem importante. Várias pessoas talentosas acabaram saindo por conta da ansiedade. Tenho certeza de que eu não ganharia num programa desses”, brinca.



Filipe Ret destaca a necessidade de equilíbrio entre os lados emocional e o técnico, especialmente nas fases finais, quando o nível de exigência aumenta. “No início, foi mais fácil pelo nervosismo dos competidores, mas na fase final o equilíbrio entre emocional e técnica fez a diferença”, comenta.



O reality conta com participações especiais de destaques do rap nacional, como KL Jay, Marcelo D2, Dexter, FBC, Ebony, Iza Sabino, Karol Conká, MC Luanna, Negra Li, N.I.N.A e Sidoka.



Mulheres

O protagonismo feminino chama a atenção, com as mulheres muitas vezes se mostrando mais bem preparadas e confiantes do que os homens.

Para Tracie, o motivo é simples. “Quando você é mulher, você sabe que todo mundo vai duvidar de você. Se errar, todo mundo vai comentar. Elas já estavam acostumadas com isso e chegaram mais bem preparadas”, explica.

“A questão da masculinidade prejudicou os caras”, acredita Djonga. “Eles estão sempre nessa de tenho que me provar, tenho que ser foda. O cara tenta tanto que no final das contas acaba se tornando fraco. Eles estavam muito mais preocupados com a minha opinião, opinião do Ret e das meninas.”

Tasha diz que o resultado final vai surpreender o público, assim como ocorreu com os jurados. “Ao longo dos episódios, foram muitas reviravoltas. Quem a gente mais apostou acabou saindo”, adianta.

Participantes

Os MCs participantes de "Nova cena" são Afrotide BXD (RJ), Cafiero (BH), Cold Jas (RJ), Fúria (SP), Gabrelú (SP), Guiu (RJ), Jump (RJ), Maju (BH), Maria Preta (SP), MayronZZZ (BH), Muse Maya (RJ), Muxima (RJ), Novak (BH), OGCapitu (BH), Ras (SP), RT Mallone (BH), Rui’f (SP) e Vickivi (SP).

“NOVA CENA”



Quatro primeiros episódios disponíveis nesta terça-feira (12/11), na plataforma Netflix. Final em 19 de novembro.