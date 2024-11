De Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, até uma das maiores companhias de balé clássico do mundo, em Londres. A trajetória percorrida pelo bailarino Thiago Soares é contada no filme “Um lobo entre os cisnes”, dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki. No papel principal está o ator Matheus Abreu, de 27 anos, mineiro de Ouro Branco.

O carioca Thiago Soares chegou ao universo da dança por meio hip-hop e da breakdance. Aos 15 anos, passou a se dedicar ao balé clássico. O garoto rapidamente se destacou por seu talento – aos 17, já fazia parte do corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Thiago não parou por aí. Em 2001, ganhou a medalha de ouro do Concurso Internacional do Ballet Bolshoi. Logo em seguida, já era o segundo estrangeiro a integrar o Ballet Kirov, orgulho da Rússia, em seus 100 anos de história.



A maior conquista veio em 2002. Aos 23 anos, Thiago Soares se tornou o bailarino principal do Royal Ballet de Londres.

Estreia em Fortaleza

O filme “Um lobo entre os cisnes” estreou no 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, em Fortaleza, no último domingo (10/11), com a presença de Thiago Soares e de seu intérprete Matheus.

Além de Matheus Abreu, fazem parte do elenco Giullia Serradas, Maria Paula Marini e o ator argentino Darío Grandinetti, conhecido, entre outros trabalhos, por sua atuação como Marco em “Fale com ela” (2002), filme do espanhol Pedro Almodóvar.

Grandinetti interpreta o cubano Dino Carrera, mentor de Thiago e responsável por aprimorar o talento do jovem brasileiro. A relação mestre-aprendiz foi conturbada. Enquanto Grandinetti se empenha em tornar Thiago o grande bailarino que ele está destinado a ser, o rapaz resiste às lições, pois não está disposto a abrir mão dos prazeres da vida em favor da disciplina.

“Thiago tinha um gênio muito forte. Dino o comparava a um cavalo selvagem”, conta Matheus Abreu. “É interessante como o Thiago descobre a potência do próprio corpo. Ele, que antes via o ritmo breakdance como tudo, entende que o balé (clássico) também é uma excelente forma de expressão”, revela o ator.



Matheus Abreu, que iniciou sua trajetória artística aos 9 anos, foi aluno do curso de teatro do Grupo Galpão, em Belo Horizonte. Em 2014, estreou no cinema em “O segredo dos diamantes”, filme do diretor mineiro Helvécio Ratton. Depois, fez o elogiado longa “Hoje eu quero voltar sozinho”, de Daniel Ribeiro.

Na TV, Abreu debutou na minissérie “Dois irmãos”, em 2017. No mesmo ano, interpretou o personagem Tato de “Malhação: Viva a diferença”.



O mineiro conta que não foi fácil interpretar um bailarino profissional. A complexidade de movimentos do balé e da breakdance exigiu dele preparação física extensa. Aulas diárias vieram ampliar sua consciência sobre o próprio corpo.

“Tive a sorte de ter tempo suficiente para me preparar para o papel. Minha rotina mudou completamente. Fiz aulas de pilates voltadas especificamente para bailarinos, elas me ajudaram a alcançar a flexibilidade que o balé exige. Depois disso, eu só almoçava e fazia cerca de três horas de aulas particulares de balé. Também gostava de aulas em grupo. Para mim, era importante observar a convivência entre os bailarinos”, conta Abreu.

Os esforços do ator não passaram despercebidos. Depois da exibição do filme em Fortaleza, Thiago Soares elogiou o desempenho de seu intérprete.



“Matheus, como artista, fez um trabalho incrível. Ele mergulhou com muita humildade no meu universo. O modo como dançou e percorreu o caminho doloroso do balé clássico é de se aplaudir de pé. Me tornei um grande admirador de seu trabalho na atuação”, afirma Soares.



Vida nova

O mineiro não esconde a admiração pela trajetória de seu personagem. “É uma alegria, depois de tanto trabalho e tanto tempo, ver este projeto chegar aos olhos do público. A arte é capaz de apresentar uma vida nova para o Thiago, algo que o filme se empenha em tratar. Também é muito emocionante acompanhar a relação estabelecida entre ele e Dino”, diz Matheus Abreu, referindo-se ao colega argentino Darío Grandinetti, que também participou do lançamento do filme em Fortaleza.



Produzido pela TvZero e coproduzido pela Globo Filmes, “Um lobo entre os cisnes” tem previsão de estreia no circuito comercial no primeiro semestre de 2025.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria