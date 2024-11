Vencedor do Prêmio BDMG Instrumental e maestro da Babadan Banda de Rua, o trompetista e compositor William Pajé manda para o streaming o álbum “Pajé e a Nave nº 1”, com sete faixas autorais. O show de lançamento será nesta terça-feira (12/11), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, em BH.



William conta que Pajé e a Nave é o seu grupo instrumental. “Ela é um braço da Babadan Banda de Rua, da qual sou compositor e arranjador. Estamos com três anos de carreira, mas somente agora lançamos o primeiro álbum. O single 'Rock de Exu' foi lançado antes do disco. Nele, temos a preocupação de fomentar, dentro da música, os ritmos do candomblé e do congado, fazendo uma mistura com a experimentação popular.”



Segundo Pajé, o momento é de fazer algo diferente, ainda que seja uma instrumentação versátil, utilizada na música instrumental, com guitarra, baixo, bateria, percussão e dois sopros.

“A ideia é movimentar algo novo, incomodar mesmo, pois quando estamos na universidade, infelizmente, não aprendemos lá a cultura afro-mineira ou afro-brasileira”, afirma.





Ele ressalta que desde o primeiro momento, com a Babadan Banda de Rua e agora com a Pajé e a Nave, existe a vontade de “balançar” os lugares estabelecidos. “Isso porque não somos dessa ‘cena instrumental mineira’, no sentido de que não somos convidados a ocupar determinados espaços, mas, ao mesmo tempo, somos dessa cena”, diz Pajé.



Pajé destaca que o disco está mais para o lado instrumental dançante. O músico acredita que o que está fazendo hoje, ou seja, defender a música afro-mineira, será reconhecido como movimento algum dia.

“A pessoa poderá ouvir um pagodão instrumental, mas logo em seguida escuta também um serra-abaixo, um catopé, um sató. Tem também rock, mas não é o tradicional”, explica Pajé.

O trompetista esclarece que os ritmos do disco são bem variados e que as músicas foram compostas há cerca de três anos. “Aliás, desde o primeiro show, sempre tocamos essas músicas para já irmos divulgando esse trabalho”.

Quanto ao volume 2, Pajé garante que ele está no forno. “Já temos as músicas todas compostas, só que ainda não estamos tocando por enquanto. Primeiro, temos que trabalhar nesse álbum, o volume 1, e depois a gente vem com o volume 2.”



Raízes

O YouTube receberá um registro do álbum. “Fizemos um vídeo quando estávamos gravando no estúdio Galvani, do Fabrício Galvani”. Sobre rodar com o show, o artista afirma que a proposta por agora é a apresentação de hoje à noite.



Filho do maestro da Filarmônica Leopoldino Gandra, banda tradicional da cidade mineira de Malacacheta, no Vale do Mucuri, Pajé ganhou o Prêmio BDMG Instrumental em 2017, quando tinha 25 anos.

“PAJÉ E A NAVE VOL. 1”



Nesta terça-feira (12/11), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro). Show de lançamento do álbum de William Pajé e banda. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda na bilheteria e na plataforma Eventim.