Após as bonecas do filme “Wicked” serem lançadas, consumidores notaram um erro na embalagem. Em vez de ter impresso o link do site oficial do musical protagonizado pelas cantoras e atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande, a caixa continha o endereço de um site pornô. A Mattel, fabricante dos brinquedos, admitiu o erro e disse “lamentar profundamente” o engano.





Internautas notaram erro de impressão na embalagem de bonecas do filme 'Wicked' Reprodução / Redes sociais







Em fotos publicadas nas redes sociais, consta, abaixo da logo da Universal Pictures, estúdio responsável pelo filme, o link www.wicked.com, que direciona para a página de conteúdo adulto. O endereço correto é www.wickedmovie.com.





O caso repercutiu nas redes sociais nesse fim de semana, quando os primeiros fãs adquiriram as bonecas de Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande). "Comprei a boneca Elphaba cantora, e, após inspeção, o site impresso no verso [da] caixa da Mattel, logo acima do código de barras, está listado como... um site adulto 18+. Mais alguém está vendo isso?”, diz a primeira publicação que viralizou.











A partir de então, várias pessoas comprovaram o engano. Segundo a Mattel, o brinquedo com o erro de impressão circula nos Estados Unidos. No comunicado, a empresa ainda pediu desculpas pelo que chamou de “erro infeliz” e destacou aos pais que o site impresso na embalagem “não é apropriado para crianças”.





As bonecas têm como público-alvo crianças a partir de 4 anos. "Lamentamos profundamente esse erro lamentável e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso. Os consumidores que já têm o produto são aconselhados a descartar a embalagem ou ocultar o link. Podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Mattel para obter mais informações", destacou em nota.











As bonecas de “Wicked” estão disponíveis nas lojas brasileiras, mas, até o momento, não foi identificado nenhum erro semelhante ao brinquedo americano. Por aqui, cada representação do filme é comercializada a partir de R$ 310.

As bonecas são articuladas e reproduzem os figurinos do filme. Cada uma das protagonistas está disponível em duas versões: a Fashion e a Singing, que inclui o áudio das músicas “Defying Gravity” e “Popular”. O modelo com as músicas custa R$ 380.