Nala é fruto do relacionamento da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima

A cantora Iza, 34, compartilhou fotos dos primeiros dias de vida de Nala, sua filha com o jogador de futebol Yuri Lima. É a primeira vez que ela mostra o rosto da pequena, que nasceu no dia 13 de outubro.





"Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui. Alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. Ô, sorte! Obrigada por cada mensagem de carinho", escreveu Iza na publicação feita no Instagram neste sábado (9).

Na primeira foto da postagem, Iza aparece em uma cama de hospital segurando a bebê no colo. Há também um registro da mãozinha de Nala segurando o dedo da mãe e alguns vídeos da pequena – em um deles, ela veste um body que tem o escudo do Vasco e os dizeres "torcida baby". Os familiares da cantora também aparecem nas fotografias.







Em julho, quando estava grávida de seis meses, Iza veio à público anunciar que não estava mais em um relacionamento com Yuri Lima. "Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que tinha ficado antes de ficar comigo. Não vejo outra saída. Esse caldo já entornou", disse a cantora em um vídeo no Instagram.





O jogador confirmou a traição, que alegou ter sido cometida em "um momento de fraqueza".

De lá para cá, Yuri já foi dispensado do Mirassol, time em que jogava; também foi hostilizado pela torcida do Vasco, time para o qual Iza torce, e cancelado nas redes. Ele encontrou-se com Iza algumas vezes, aumentando os rumores de uma reconciliação.





"Nada a declarar", disse a assessoria de comunicação da cantora, em agosto.