A cantora IZA deu à luz Nala, a primeira filha dela, na manhã deste domingo (13), no Hospital Perinatal da Glória, na Zona Sul do Rio. A bebê é fruto do relacionamento da cantora com o jogador Yuri Lima, e nasceu por uma cesariana.



A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora.



"No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", informa o comunicado.

A gravidez de IZA foi anunciada em abril deste ano. Em maio, a artista explicou o motivo de ter escolhido o nome da bebê como “Nala”, durante um programa de TV. “‘Rei Leão’ foi o primeiro filme que eu vi no cinema e eu me descobri uma criança musical muito por causa desse filme, né? É uma trilha sonora que me acompanha desde sempre, tanto que toda vez que a Nala aparecia eu ficava muito besta e depois eu tive a oportunidade de dublar a Nala no live-action”, disse.

Aparentemente disposta, a dona do hit “Fé” trabalhou até o final da gravidez. Ela se apresentou no “Criança Esperança” e no palco Sunset do Rock in Rio, no dia 20 de setembro.