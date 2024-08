Yuri Lima, ex-namorado da cantora Iza, não é mais jogador do Mirassol. O atleta de 30 anos entrou em acordo com o clube para rescindir seu contrato, que era válido até o final da temporada de 2024. A decisão foi tomada após um escândalo de traição envolvendo a cantora, que está grávida de uma filha do jogador.





A última partida de Yuri pelo Mirassol foi no dia em que foi anunciado o término de seu relacionamento com Iza. Na ocasião, ele marcou um gol no empate com o Grêmio Prudente pela Copa Paulista. A cantora revelou a infidelidade do jogador em um desabafo nas redes sociais, onde expressou sua decepção e tristeza com a situação.





O Mirassol Futebol Clube confirmou a rescisão do contrato de Yuri Lima através de um comunicado oficial. “O Mirassol Futebol Clube entrou em acordo com o atleta Yuri Lima para a rescisão do contrato que era válido até novembro de 2024”, informou a assessoria do clube.

Atualmente, Yuri Lima não tem previsão de assinar com outro clube, apesar do interesse inicial da Ponte Preta. A situação do jogador permanece incerta, enquanto ele lida com as consequências pessoais e profissionais do escândalo.