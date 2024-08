Musa do Forró estava desaparecida há dois anos

A cantora Renatinha Lemos, conhecida como a "Musa do Forró", foi encontrada em uma comunidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pela reportagem do Cidade Alerta (Record).





A artista estava desaparecida há dois anos após enfrentar problemas com drogas.





Quem é a artista

Renatinha ficou conhecida no mundo da música como "Musa do Forró". Segundo a Record, ela cantou nas bandas "Buzões do Forró" e "Império da Patroa".





Artista circulou entre grandes nomes da música, como Leonardo e Silvânia Aquino, conforme publicado pelo colunista Leo Dias.





Cantora tentou carreira solo em 2017, mas enfrentou problemas com drogas. Ela também enfrentou um quadro de depressão profunda, de acordo com reportagem do Cidade Alerta.





Renatinha teria perdido a guarda da filha, diante dos problemas de saúde que vem enfrentando ao longo dos últimos anos. Ela estava desaparecida há dois anos e chegou a ser procurada na região da Cracolândia, no centro da capital paulista.





Cantora recebe o apoio dos amigos Rodrigo e Jéssica, em uma comunidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a Record, vídeos recentes mostraram a "Musa do Forró" sendo cuidada pelo casal.