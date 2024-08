Revelação da nova safra do pop brasileiro, Gabriel Froede, de 26 anos, está cheio de novidades. Atração confirmada do Rock in Rio 2024, o mineiro se prepara para lançar o primeiro álbum de estúdio no início de setembro.



Dividido entre a carreira musical e a medicina, o cantor e compositor de Teófilo Otoni chegou a trancar o curso quando se mudou para São Paulo, no início de 2023, buscando se entender melhor como artista. Agora, prestes a se formar, diz ser difícil achar o equilíbrio entre as duas paixões, mas pretende mantê-las até quando for possível.



Em 2018, Gabriel deu os primeiros passos na carreira musical. O reconhecimento veio um ano depois, quando fez os vocais da faixa “Can’t get over you”, lançada pelo DJ mineiro KVSH.



“A experiência com a medicina ajuda a controlar a minha ansiedade de artista. É uma profissão em que as coisas acontecem de maneira bem mais lenta do que as pessoas imaginam. São muitas pedras no meio do caminho. O artista independente precisa ter grande resiliência. Então, vou me sustentando nesse gás e fazendo tudo da melhor forma possível”, afirma.



“Louco”

No mês passado, Froede mandou para as plataformas o single “Louco”, pontapé inicial do novo projeto. “Lançar o primeiro disco sempre foi o maior objetivo”, revela. Com 11 faixas inéditas, o álbum mistura pop com elementos de bossa nova, MPB e R&B.



“Louco” antecipa a essência do disco de estreia, que é inspirado nas histórias de amor – das mais felizes às mais tristes. “Sou uma pessoa extremamente apaixonada, esta é a verdade. A música traz aquela primeira fase, o momento em que você entende que está superapaixonado e só quer estar junto da pessoa. A música fala sobre você se permitir se entregar”, diz sobre a canção composta por ele com o parceiro Androla.



O single chegou acompanhado de videoclipe dirigido por Belle de Melo, também responsável pelo visual do novo álbum. O próximo single, “Um pouco mais”, será lançado na quinta-feira (15/8).

Gabriel Froede será a atração de abertura do show que Luísa Sonza fará neste sábado (10/8), no Star 415, em Nova Lima.

“Sou megafã da Luísa. Seria um prazer poder escrever com ela. Lançar uma música que fosse meio termo entre os dois seria incrível”, diz ele.

Pela primeira vez, o mineiro vai cantar ao vivo o single “Louco” e “Um pouco mais”. O repertório de amanhã terá também “Ocasionalmente” e “Dói tanto”, além de músicas escritas por ele para outros artistas, como “Amor traumatizado”, lançada pela cantora Carol Biazin.

Em 22 de setembro, Gabriel subirá ao Palco Supernova do Rock in Rio, no mesmo dia da apresentação de seu ídolo Shawn Mendes.



“Para ser honesto, acho isso meio surreal”, diz o mineiro. “Não imaginava nem nos meus melhores sonhos, fiquei superfeliz quando rolou o convite. Não teria dia melhor, acompanho o Shawn desde o início da carreira dele. Espero ser o primeiro de muitos artistas que sairão de Teófilo Otoni para tocar lá”, conclui.



GABRIEL FROEDE



Atração de abertura do show de Luísa Sonza. Sábado (10/8), às 20h, no Star 415 (Rua Star, 415, Jardim Canadá). Ingressos: R$ 110 (arena), R$ 180 (front stage) e R$ 340 (camarote), à venda no site www.star415eventos.com.br

OUTRA ATRAÇÃO





>>> INSTRUMENTAL

Daniel Tamietti e Evan Megaro apresentam concerto de violoncelo e piano nesta sexta-feira (9/8), às 19h30, no Centro Cultural Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários). Dedicado a compositores brasileiros, o repertório terá músicas de Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Guerra Vicente e Homero Dornelas. Ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do Idea.