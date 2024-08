Zélia Duncan é a principal atração do Festival Meu Vizinho Pardini, na Praça da Assembleia, neste sábado (10/8), com programação gratuita que começa a partir das 10h. Às 18h, a cantora e compositora sobe ao palco no coração do Bairro Santo Agostinho com seu novo show, “#Bailão ZD”.



Ela vai interpretar canções de todas as fases da sua carreira. Sucessos como “Catedral”, “Alma”, “Nos lençóis desse reggae” e “Lá vou eu” estão garantidos no repertório.



Antes de Zélia, a sambista Andrezza Duarte terá a missão de animar o público. Às 16h30, a belo-horizontina apresenta o projeto Samba da Baixinha, que viaja pela história do ritmo brasileiro e revisita obras de mulheres sambistas, entre elas Leci Brandão, Clara Nunes, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara e Alcione.



“Fazemos um show que passeia por obras de diversos artistas do samba e do pagode. O que a gente tentou fazer foi imprimir um pouco da minha trajetória na apresentação, fazer com que ela ficasse bem parecida com a minha história, que é bem diversificada. Em um momento específico, fazemos o resgate das obras dessas mulheres”, afirma Andrezza.



A cantora Andrezza Duarte vai destacar em seu show, "Samba da baixinha", composições de autoras como Lecy Brandão, Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra, entre outras Acervo pessoal



Além de cantora, Andrezza Duarte é antropóloga e, por isso, acredita ela, é “indissociável o samba que a gente faz hoje, da história das mulheres”.



“Como mulher preta e periférica, acho que faz parte reverenciar quem veio antes. Só consigo ser a artista que sou porque outras mulheres abriram o caminho para que eu pudesse estar aqui. Então, para além da questão social, tem toda a questão da tradição que a gente aprende no samba. Aprendi com a voz delas, com a corporeidade delas”, ressalta a cantora.



A artista garante que o repertório é bem diversificado e promete não se ater somente às influências do Cacique de Ramos, como o popular Fundo de Quintal. Passeando por faixas da década de 1980 a 2024, Andrezza dará um tom próprio ao ritmo da festa.



“O samba é muito grande, mas a gente puxa bastante coisa da Dona Ivone Lara e algumas canções que foram reinterpretadas pela Beth Carvalho e Clara Nunes. Por exemplo, ‘Sorriso negro’, ‘Alguém me avisou’ e ‘Coisinha do pai’. O show se encerra com 'Guerreira', música de Clara Nunes”, adianta a cantora.

O pagode também está garantido. “Canto alguns pagodes que foram muito marcantes para a minha trajetória, porque fui cantora do bloco Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro por muitos anos. Interpretamos muita coisa do Exaltasamba”, comenta.



Cantigas tradicionais

Quem vai “preparar” o palco para Andrezza é o grupo Pé de Moleque, que apresenta o show “Canto de passarim”, às 10h.

Canções e cantigas tradicionais, brincadeiras da cultura das infâncias e histórias de tradição oral protagonizadas por passarinhos são o mote principal. Bem-Te-Vi, Rouxinol e Sabiá guiam a criançada.



Ainda para a meninada, os palhaços Benedita Jacarandá e Sabonete, do Grupo Trampulim, apresentam “Pratubatê”, às 11h. O duo decide viver como maestros de uma grande orquestra. Interativa, a peça tem o público como parte da cena.

Às 12h, o coletivo Abre a Roda Mulheres no Choro apresenta seu repertório autoral, além de músicas de compositoras brasileiras.

Viola e rock

Às 13h30, o violeiro Renato Caetano mistura o instrumento sertanejo ao rock. Às 15h, o rock continua vivo e a banda Rádio Caos toca sucessos nacionais e internacionais do gênero.

Além de shows e espetáculos, o Festival Meu Vizinho Pardini vai contar com jogos, oficinas, praça de alimentação, serviços de saúde e espaço pet.

“O movimento de ocupação do espaço urbano por vários atores, principalmente pela arte, movimenta as pessoas, seus corpos e sonhos”, diz Andrezza Duarte.

A cantora acrescenta: “Às vezes a gente se esquece de que há pouco tempo sobrevivemos a uma pandemia. Movimentos de ocupação da cidade, ainda mais em eventos como este, são significativos”.

FESTIVAL MEU VIZINHO PARDINI



Com Zélia Duncan, Andrezza Duarte e outras atrações. Neste sábado (10/8), a partir das 10h, na Praça da Assembleia (Praça Carlos Chagas, s/nº – Santo Agostinho). Acesso gratuito. Informações: @festivalmeuvizinho (Instagram).

OUTRAS ATRAÇÕES





>>> EUFORIAS NA FEA

A série Euforias, da Fundação de Educação Artística (FEA), apresenta “Sob a espécie da viagem”, espetáculo colaborativo de música, dança e narrações poéticas, neste sábado (10/8), às 19h, na Sala Sergio Magnani (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). A criação foi idealizada pelos músicos Alice Belém e Felipe Amorim, com concepção coreográfica de Anna Vitória Alves e interpretação de 12 dançarinas do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado. Ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na bilheteria local ou pela plataforma Inti (feabh.byinti.com).



>>> QUINTETO FRACTAL

Em comemoração ao Dia dos Pais, o projeto Música na Capela leva o Quinteto Fractal, quarteto de cordas acompanhado de piano, para apresentação neste domingo (11/8), às 11h, na

capela da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Trilhas de “Game of Thrones”, “Star Wars”, “O poderoso chefão”, “My girl” e “Stand by me” fazem parte do repertório. Entrada gratuita. Informações no site da Casa Fiat de Cultura.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro