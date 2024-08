Há 14 anos, a belo-horizontina Patrícia de Deus fundou a loja de decoração e papelaria que leva seu nome. No decorrer de quase uma década e meia, o negócio que valoriza produtos artesanais e de design criativo percorreu diversos endereços, mas manteve o objetivo de valorizar a cultura e a arte de Minas Gerais.



“Meus produtos são, na maioria, de origem mineira, em especial de Belo Horizonte”, diz Patrícia de Deus. “Há três anos comecei a ampliar a oferta de objetos de outras regiões, como Vale do Jequitinhonha e Ouro Preto, por exemplo. É uma forma de valorizar o estado e a capital. Escolho tudo a dedo, trazendo coisas que tocam meu coração e que levam mensagens de beleza e afeto.”



Neste mês de agosto, atividades gratuitas serão realizadas loja, localizada na rua Santa Rita Durão, na Savassi. O Coral dos Desafinados apresenta homenagem aos pais neste sábado (10/8), a partir das 11h30. No próximo sábado (17/8), ocorre o encontro de bordado, a fim de celebrar a arte e a convivência.



As comemorações são temáticas: buscam celebrar Minas Gerais. Para isso, um painel em homenagem ao estado feito pela irmã de Patrícia, Adriana de Deus, ficará exposto até o final de setembro no espaço. A arte retrata comidas e animais típicos de Minas, além de um fundo montanhoso e objetos que remetem ao estado.



Iniciativa da musicista, atriz e contadora de histórias Beatriz Myrrha, o Coral dos Desafinados também faz aniversário em agosto, completando nove anos de história. Conforme sua fundadora, para participar basta uma coisa: gostar de cantar. Não é preciso formação musical ou ter uma voz especial. Todos que apreciam música e estejam dispostos a soltar a voz são convidados a fazer parte do grupo.



“Fundei o coral a partir do desejo de contestar a questão de que música é para poucos”, afirma Beatriz Myrrha. “De tanto ouvir as pessoas se queixarem de que não cantavam por serem desafinadas, quis criar um coral que as incluísse também.”



Até setembro, a loja abriga também a mostra “Ser mineiro”, do artista cearense Edenio Camilo. Com seu trabalho de esculturas em papel, Camilo promove a união entre a cultura mineira e a nordestina.

“Camilo veio de Juazeiro do Norte (BA) para Minas e se encantou com o lugar. Ele tem um trabalho lindo com papel e fez uma série que mostra as janelas históricas do estado, o café e outros elementos. A mostra é também uma homenagem ao seu lado mineiro”, diz Patrícia de Deus.

CORAL DOS DESAFINADOS

Apresentação neste sábado (10/4), na Loja Patrícia de Deus Ideias Criativas (Rua Santa Rita Durão, 940A – Savassi), às 11h30. No próximo sábado (17/8), às 11h, encontro de bordado. Entrada gratuita.



Outros eventos

>>> ASSANHADO QUARTETO

O grupo belo-horizontino Assanhado Quarteto apresenta repertório do seu disco “Jararaca”, gratuitamente, neste sábado (10/8) e domingo (11/8).

O show de sábado ocorre no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Av. Afonso Pena, 1377 – Centro), às 14h, e conta com a presença da percussionista e educadora musical Débora Costa. No dia seguinte, o Assanhado Quarteto se apresenta no Parque Lagoa do Nado (R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã), às 11h, acompanhado de Caetano Brasil.



>>> AGOSTO INDÍGENA

Em diálogo com o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado em 9 de agosto, o Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700 - Funcionários) promove neste domingo (11/8), às 15h, a oficina Aprendendo Palavras em Tupi Potiguara, que ensinará vocábulos do Tupi-Antigo por meio de jogos e brincadeiras.

Ingressos gratuitos para a oficina podem ser retirados na recepção do museu, duas horas antes do início das atividades.



>>> FEIRA DO VINIL & CDS INDEPENDENTES

A Feira do Vinil & CDs Independentes ganha nova edição neste sábado (10/8), das 10h às 17h, na Casa de Jornalista (Av. Álvares Cabral, 400 - Centro).

O evento reúne colecionadores, vendedores e lojistas e conta com um acervo variado, com mais de 6 mil títulos nacionais e internacionais. Vinte expositores disponibilizam ao público vinis e CDs clássicos da MPB e da música mineira, assim como grandes nomes do pop e do rock.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes