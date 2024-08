Os grandes sucessos da Netflix para o público jovem estão chegando a conta-gotas. A exemplo do que ocorreu com “Stranger things” e “Bridgerton”, a quarta temporada de “Emily em Paris” também será lançada em duas partes. A primeira metade dos 10 episódios estreia na próxima quinta-feira (15/8); a segunda, em 12 de setembro.



Por causa dos Jogos de Paris, qualquer filmagem na capital da França está proibida desde junho – somente em setembro, séries e filmes poderão voltar a ser rodados na cidade. Desta maneira, a continuação da trajetória de Emily Cooper (Lily Collins) foi filmada a partir de janeiro.



A quarta temporada seria rodada nos estúdios Cité du Cinéma, onde as três anteriores foram filmadas. Mas como o espaço foi reservado para os Jogos Olímpicos desde novembro de 2023, a série foi rodada nos Studios Monjoie. Só os exteriores foram em locações nas ruas de Paris.



Filmagens em Roma

E uma parte da história teve locações na Itália. O público ficou sabendo disso porque Lily Collins postou no Instagram imagens da série em Roma. "Embora o coração de Emily sempre permaneça fiel a Paris, sua vida dá uma reviravolta inesperada nesta temporada. Não se surpreenda ao encontrá-la em um feriado romano”, afirmou a atriz durante o Tudum, no ano passado.



No trailer já lançado, Emily está solteira mais uma vez e em busca de "homens atraentes". Sabe-se que um terceiro pretendente vai aparecer na Itália. Mas logo logo, é claro, ela será atraída para seu passado. A protagonista deve mergulhar de cabeça em uma relação complexa com o chef Gabriel (Lucas Bravo) ou investir de vez no relacionamento com o namorado britânico, Alfie (Lucien Laviscount)?



Nas cenas finais da temporada passada, Gabriel está à beira do altar com Camille (Camille Razat), que espera um filho dele. No mesmo dia, Alfie confirma o que já suspeitava: Emily, sua namorada, e Gabriel ainda sentem algo um pelo outro. Camille desiste de se casar com o pai de seu filho. Caberá a Emily resolver o imbróglio?



Em paralelo, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), chefe de Emily na agência parisiense Grateau, também tem uma questão para resolver com os homens de sua vida. Por fim, Mindy (Ashley Park), melhor amiga da protagonista, precisa economizar para participar do tradicional festival de música Eurovision.



Seis dias após o lançamento da terceira temporada, em dezembro de 2022, a série havia acumulado 117,6 milhões de horas assistidas e chegou ao Top 10 da Netflix em 93 países. A greve dos atores e roteiristas em 2023 atrasou o cronograma do novo ano.



Sobre uma possível quinta temporada, o criador de “Emily em Paris”, Darren Star, afirmou: “Eu definitivamente acho que o show tem uma vida além da próxima temporada. (O quarto ano) Não foi necessariamente concebido como um capítulo final. Não há fim à vista até que todos sintam que é hora de terminar”, afirmou ao “Deadline”.



“EMILY EM PARIS”

• A primeira parte da quarta temporada, com cinco episódios, estreia na próxima quinta-feira (15/8), na Netflix.