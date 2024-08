Laura de Castro e Zé Motta atuam, cantam, tocam 20 instrumentos e interagem com o público no show cênico "Proncovô"

“Proncovô” promete levar emoção, música e diversão ao Dia dos Pais, neste domingo (10/8), no Parque Municipal. Às 11h, em frente ao Teatro Francisco Nunes, Laura de Castro e Zé Motta vão apresentar show cênico em homenagem ao artista mambembe.

Há mais de um ano na estrada, a dupla percorreu 15 cidades com o espetáculo gratuito. Criada por Eduardo Moreira, ator e diretor do Grupo Galpão, a peça “Proncovô” tem roteiro inspirado em textos do poeta espanhol Antonio Machado e dos brasileiros Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski e Fernando Pessoa.

“O espetáculo fala do artista que viaja em busca do seu público, em busca de encontrar as pessoas”, diz Laura de Castro. De acordo com ela, a peça dialoga tanto com a classe artística quanto com o cidadão que nunca viu uma peça de teatro na vida.

“Tenho este espetáculo como um presente muito grande na minha vida. A gente fica sempre querendo fazer um trabalho de sucesso, que vai circular muito e muita gente vai ver. Hoje em dia, sinto que 'Proncovô' me deu sucesso fora da internet, está fora disso tudo. Sucesso é aquela senhora que nunca foi ao teatro, mas abriu a casa dela para a gente usar como camarim”, comenta a atriz e musicista.



Marcado pela mistura de linguagens, o show cênico une leitura de poemas, contação de histórias e canções. Com direção musical de Sérgio Pererê, a trilha sonora traz releituras de sucessos de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico César e Milionário & José Rico.

“A direção musical do Pererê foi crucial”, afirma Laura. A mistura de 20 instrumentos idealizada pelo compositor mineiro é um dos destaques do espetáculo. Laura e Zé tocam violão, viola caipira, tambor, sanfona, berimbau, pandeiro, ukulele, reco-reco e chocalho.

“Proncovô” é teatro de rua, exige que os atores estejam sempre prontos para o improviso. “O público faz a peça junto com a gente. O roteiro é sempre o mesmo, mas a cada vez é apresentado de uma forma diferente”, comenta Laura. “É um trabalho vivo”, conclui.



Depois de Belo Horizonte, Laura de Castro e Zé Motta farão temporadas no Pará e na Colômbia.



“PRONCOVÔ”



Peça de Eduardo Moreira, com Laura de Castro e Zé Motta. Direção musical: Sérgio Pererê. Domingo (11/8), às 11h, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena 1.377, Centro), em frente ao Teatro Francisco Nunes. Entrada franca.

OUTRAS ATRAÇÕES



>>> LUNA LUNERA

“Urgente”, montagem da Cia. Luna Lunera, é atração deste fim de semana no Teatro Marília (Av. Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). A trama se passa no mundo em que as pessoas estão constantemente ocupadas, sempre aguardando o momento certo para viver de verdade. Sessões hoje e sábado (10/8), às 20h, e domingo (11/8), às 19h. Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

>>> VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Cia. Em Comma de Teatro apresenta “A escritora e o empalhador de animais”, peça sobre violência doméstica, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro). A personagem Elvira, vítima de abusos do marido durante 40 anos, vê na escrita a possibilidade de se reinventar. Sessões de hoje a domingo (11/8), às 20h, com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.

>>> MIMULUS

Este mês, a Associação Cultural Mimulus ocupa o Teatro Raul Belém Machado (Rua Jauá, 80, Alípio de Melo) com programação gratuita em comemoração a seus 30 anos. No sábado (10/8), às 20h, estará em cartaz “Flores de coragem”, que reúne momentos dos sete espetáculos da Mimulus Cia de Danca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.



>>> “O MÁGICO DE OZ”

Reunindo contação de histórias, música e interatividade, a peça “O mágico de Oz” chega ao Centro Cultural Unimed-BH Minas no domingo (11/8), às 16h, com a releitura das aventuras de Dorothy, Espantalho, Homem de Lata e Leão. À venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro, ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).