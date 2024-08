O talento feminino na música instrumental ganha destaque neste sábado (10/8), na Praça Floriano Peixoto, em show com entrada franca. A noite será das mulheres líderes de bandas.



A flautista carioca Andrea Ernest Dias vai apresentar “Uma roda para Moacir Santos”, com abertura das mineiras Ana Clara Guerra, com seu quarteto, e Camila Rocha, com seu quinteto, ambas vencedoras do Prêmio BDMG Instrumental.



Há dois anos Andrea, que também integra o grupo Pife Muderno, está em cartaz com o tributo ao compositor e maestro pernambucano. Papa do afrojazz brasileiro, Moacir Santos (1926-2006) influenciou João Donato, Sérgio Mendes, Paulo Moura e Baden Powell, entre outros. Aclamado nos Estados Unidos, onde viveu muitos anos até morrer, ele compôs a série “Coisas” e trilhas para o cinema de Hollywood.

“Ouro negro”

Andrea participou do resgate da obra do maestro no Brasil, a partir do lançamento do álbum “Ouro negro” (2001), organizado pelos instrumentistas Mário Adnet e Zé Nogueira (1955-2024). Doutora pela Universidade Federal da Bahia, a flautista lançou o livro “Moacir Santos – Ou os caminhos de um músico brasileiro” (Folha Seca), referência sobre o compositor.



A noite em BH terá “emoção muito forte”, afirma Andrea, referindo-se à série de apresentações dela com o percussionista carioca Carlos Negreiros (1942-2022), outro adepto de Moacir Santos. “Infelizmente, Carlos se foi em um show nosso, no qual brilhou ao máximo. Ele era a própria personificação do tambor”, comenta.



Negreiros teve papel fundamental na pesquisa de doutorado de Andrea sobre Moacir. “Foi a primeira pessoa que me falou sobre musicologia afro-brasileira”, diz, contando que o percussionista teve um infarto no camarim. “Carlos partiu nos braços do rapper BNegão, outro convidado daquela noite.”



Acompanhada por Chico Lira (piano e teclado), Giordano Gasperin (baixo) e Felipe Larrosa Moura (bateria), Andrea apresentará repertório eclético, com “Maracatu, nação do amor”, “Coisa nº 9”, “Coisa nº 4”, “Mãe Iracema” e “Nanã”, de Moacir Santos, além de composições de Paulinho da Viola, Claudio Camunguelo, Dorival Caymmi, Dona Ivone Lara, Abigail Moura e Letieres Leite.



“Teremos também três canções de amor de Claudio Santoro e Vinicius de Moraes, que a gente trouxe para o show devido à relação dos dois com Moacir, que foi aluno de Santoro e parceiro de Vinicius”, informa Andrea.



A flautista, de 61 anos, tem gostado muito de trabalhar com músicos de outra geração, caso da banda que a acompanha. Os arranjos são assinados pelo baixista Miguel Dias, filho dela. “Estou entusiasmada, porque me agrada a integração entre gerações. Eles têm respeito muito grande por mim e eu por eles, pelas informações que trazem e pela atualização de sonoridades”, conclui Andrea Ernest Dias.



SÉRIE BH INSTRUMENTAL



Andrea Ernest Dias apresenta “Uma roda para Moacir Santos”. Abertura: Ana Clara Guerra Quarteto e Camila Rocha Quinteto. Sábado (10/8), às 18h30, na Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia. Acesso gratuito.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> TERNO REI

O grupo Terno Rei, formado por Ale Sater (voz e baixo), Bruno Paschoal (guitarra, vocais e sintetizadores), Greg Maya (guitarra e sintetizadores) e Luis Cardoso (bateria e vocais), é atração desta sexta (9/8) à noite, n'Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). A banda paulistana encerra a turnê do álbum “Gêmeos”, lançado em 2022. A abertura ficará por conta do grupo Ru Na, que vai apresentar “Heliades”, seu primeiro EP. A casa abre às 21h. Ingressos: R$ 100 (último lote), à venda na plataforma Sympla.



>>> GROOVE DO CRUV

Túlio Dayrell é uma das atrações desta sexta-feira (9/8), a partir das 18h, do projeto Groove do Cruv, comandado pelo compositor Cruvinel, no Alpendre (Rua Mármore, 70, Santa Tereza). Dayrell vai lançar o single “Tantos planos”, parceria dele com Leandro Léo e coletivo Música aos Montes. A canção contou com a colaboração de Davi Leão, Cruvinel e Flor Grassi. Ingressos: R$ 25, à venda na plataforma Sympla.

>>> TRIO AMADEUS

Formado por Fábio (voz e violão de sete cordas), Rafael (violino) e Marcelle (voz e harpa), o Trio Amadeus comemora 20 anos de carreira, sábado (10/8), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No repertório, músicas do Queen e Led Zeppelin, além de peça de Mozart e árias de óperas. Amadeus surgiu em 2003 com a proposta de dar roupagem popular à música erudita. Inteira: R$ 120 (setor 1) e R$ 90 (setor 2). Ingresso solidário: R$ 80 (com doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal). À venda na plataforma Sympla.



>>> PALCO DO PICCOLO

“Ensaio para um horizonte”, com o grupo Caras Pintadas, é atração desta sexta-feira (9/8), às 20h30, do projeto No Palco do Piccolo, exibido no canal do Piccolo Teatro Meneio no YouTube. O espetáculo discute como o processo de colonização se dá no corpo negro mestiço dentro dos territórios de mineração. Concepção de atuação: Gabriel Coupe. Direção: Maria Solarte.