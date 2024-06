Leonardo confirmou o relacionamento do filho, João Guilherme, com Bruna Marquezine

Em entrevista concedida ao programa Balanço Geral, da Record Brasília, exibida na última quarta-feira (19/6), o cantor sertanejo Leonardo confirmou o relacionamento de seu filho, João Guilherme, de 22 anos, com a atriz Bruna Marquezine, que tem 28.

Leonardo ainda declarou que agora considera Bruna uma nova integrante da família e que ela está "aprovadíssima". Ao comentar sobre o novo namoro do filho, o artista expressou sua aprovação.





"Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza", afirmou.

Durante a conversa, Leonardo relembrou o momento em que encontrou Bruna pela primeira vez. "Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela. Aquela carinha linda... mudou nada, ela só cresceu", contou.





O cantor também afirmou que, se for a "vontade de Deus", receberá a atriz na família "de braços abertos".





Início dos rumores

Desde junho de 2023, a aproximação entre Bruna Marquezine e João Guilherme tem chamado a atenção. João declarou recentemente estar apaixonado, mas não revelou o nome da pessoa.





Embora não tenham confirmado o namoro oficialmente, rumores sobre um possível affair entre os dois aumentaram depois de terem sido vistos aos beijos em um aeroporto na última sexta-feira (14/6).





Em entrevista recente à revista Marie Claire, Naira Ávila, mãe de João Guilherme, não chegou a confirmar os rumores, mas celebrou a felicidade do filho. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.