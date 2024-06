O cantor Chrystian, de 67 anos, da dupla com o irmão Ralf, morreu nesta quarta-feira (19/6), após ser hospitalizado, em São Paulo. Por coincidência, o SBT exibiu um programa inédito com a participação do sertanejo. Ele foi entrevistado no The noite, apresentado por Danilo Gentili, em comemoração aos 60 anos de carreira. No programa, gravado na terça-feira, Chrystian se declarou para a esposa, Key Vieira.





Quem não se emocionar com esse vídeo do Chrystian e sua esposa, está morto por dentro. pic.twitter.com/XfuC09Qlj0 — Bucetossauro (@Bucetossauro_) June 20, 2024

“Nós vamos fazer 30 anos ano que vem. Eu dei meu coração para ela. Aí eu achei justo porque ela tem dois rins”, brincou. Segundo o cantor, a esposa faria a doação de um dos rins para ele. “Eu tive uma emoção muito grande quando ela falou pro médico 'eu sou a doadora'. O médico perguntou 'como você sabe se você é compatível?', e ela falou 'é muito simples: eu e o Chrystian, nós somos um só'”, disse, emocionado.





O sertanejo tinha uma condição genética chamada rim policístico e, por isso, precisava do transplante. Em fevereiro deste ano, a assessoria do cantor explicou que Chrystian precisava tomar uma medicação para que fosse possível fazer um cateterismo antes do transplante.





Key Vieira tem 54 anos e é influenciadora digital. Ela sempre acompanhava o marido nos shows que ele fazia pelo país. A esposa publicou em redes sociais horas antes da morte do marido uma foto de um terço, dando a entender que estava em oração pelo amado.





Há uma semana, Chrystian homenageou Key no Dia dos Namorados. "Hoje é um dia especial para celebrar o amor e a parceria que compartilho com a mulher da minha vida! Key, você é minha inspiração e meu apoio! Feliz Dia dos Namorados!", escreveu.





Ontem o cantor Chrystian nos deixou aos 67 anos



Uma grande perda para a música brasileira



Descanse em paz!



pic.twitter.com/0zY4qJmZ6k — Viagem ao Passado (@viagempassado) June 20, 2024

No programa The noite, Chrystian também fez sua última apresentação musical, cantando uma versão de Nova York, hit do cantor com Ralf, lançada em 1989. Danilo Gentili compartilhou fotos da gravação e lamentou a morte do artista.

Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira… pic.twitter.com/nctoCaC8Ei — Danilo Gentili (@DaniloGentili) June 20, 2024





“Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência, ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o ‘The noite’ para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira. Nos divertimos muito! Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontrá-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado, Chrystian. Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim”, publicou na rede social.

Morte de Chrystian

Chrystian morreu nesta quarta-feira, conforme anunciado pela equipe do artista em um comunicado pelas redes sociais."Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo", diz trecho da nota.





Chrystian tinha sido internado nesta quarta e o anúncio da morte ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20/6). A causa da internação e da morte não foi divulgada. O velório será realizado de 11h às 16h, em São Caetano do Sul (SP).