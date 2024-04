O humorista Danilo Gentili afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nunca aponta as hipocrisias e mentiras da família do ex-presidente Jair Bolsonaro ou do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. A fala de Gentilli ocorre após a troca de farpas do deputado mineiro com o também humorista Whindersson Nunes.

A crítica do humorista foi acompanhada do versículo 11, do capítulo 18, de Lucas. Em suas redes sociais, nessa terça-feira (23/4), Gentilli afirmou que Nikolas é um "fariseu".

"O fariseu orou assim: 'Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas. Nem sou como aquele ali!', Lucas 18:11. Nikolas é esse fariseu que aponta pro Whindersson, porém nunca o vemos apontar as hipocrisias e mentiras da família Bolsonaro ou do Valdemar mensaleiro. Sepulcro caiado", criticou Gentilli.

“O fariseu orou assim: ‘Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas. Nem sou como aquele ali!” Lc 18:11



Whindersson e Nikolas

Nos últimos dias, o deputado federal Nikolas e o humorista Whindersson Nunes trocaram farpas nas redes sociais. O embate começou quando o comediante comentou o discurso do parlamentar no ato ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último domingo (21/4).

Na ocasião, o deputado disse que o Brasil precisa de mais homens com testosterona. O humorista ironizou o discurso de deputado mineiro. Posteriormente, Nikolas explicou que a palavra testosterona era uma figura de linguagem para “coragem”.

Depois, ao rebater Nikolas, Whindersson afirmou que preferia quando "deputados trabalhavam pelo povo em vez de bater boca em internet". Ao respondê-lo, novamente, Nikolas disse que não estava "batendo boca", mas sim o humorista.

"Você é o parlamentar aqui, e trabalha para o povo. Eu gostava quando deputados trabalhavam pelo povo em vez de bater boca em internet", escreveu Whindersson Nunes ao responder Nikolas Ferreira.

"Pela sua reação a uma resposta educada e sem ataques, não sou eu batendo boca. O problema é que alguns se sentem a vontade para falar o que querem, mas não aguentam uma réplica simples, provando ainda mais o meu ponto. E mais, acham que um parlamentar eleito pelo mesmo povo que os acompanha não pode falar. Deus te abençoe", rebateu Nikolas.