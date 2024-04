O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) discursou no ato pró-bolsonaro na praia de Copacabana, neste domingo (21/4), ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do pastor Silas Malafaia. Um dos políticos mais aplaudidos no evento do Rio de Janeiro, o parlamentar mineiro rasgou elogios aos padrinhos políticos e ao empresário Elon Musk, dono da rede social X.

“Sei que isso aqui vai rodar o mundo, peço uma salva de palmas pela luta pela liberdade do nosso país. Elon Musk tem poder, mas não tem todo o poder. Eu continuo colocando a minha esperança, a minha confiança, naquele que detém todo o poder e se chama Jesus Cristo. A luta pela nossa liberdade depende de cada um de nós”, disse Nikolas.

O bolsonarista ainda disse que não participava do ato por “ideologia política”, mas para lutar pela liberdade, e também elogiou a convocação do pastor Malafaia e do ex-presidente.

“Esse país precisa de homens com testosterona. Tenho certeza que é isso que esses dois homens representam. Estou aqui, não somente por ideologia política, acabei de ter a minha filha Aurora, e uma pessoa me lembrou de algo que ficou na minha cabeça: ‘Nikolas, sabe porque eu acredito em você? Se você não acreditasse que isso aqui ia melhorar, não teria colocado uma filha no mundo”, emendou.

Nikolas também voltou a repetir sua frase popular nas redes sociais e disse que o “presente é deles (esquerda), mas o futuro é da direita”. “Vamos mostrar ao mundo que aqui no Brasil tem brasileiros e brasileiras que querem lutar pela nossa liberdade, principalmente os mais atacados pela esquerda que são os jovens. Ei jovens, você pode ser de direita, você pode ser conservador, você pode ser anti-comunista”, completou.

O ato conta com a presença de dezenas de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, como o filho e senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), o pastor Silas Malafaia, dentre outras personalidades bolsonaristas.