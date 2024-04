O empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo twitter), comentou o pedido da Defensoria Pública da União (DPU) que, na sexta-feira (19/4), pediu uma indenização de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e danos sociais ao Brasil pelos ataques ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Musk, o governo quer “falir o X Brasil”. A resposta do bilionário ocorreu em uma outra publicação em sua rede social que noticia o pedido da DPU.

No pedido, o órgão afirma que as condutas de Musk “representam instrumentalização das plataformas digitais para fins ilícitos”. "[O que aponta] para a grave responsabilidade das empresas e de seus gestores, indicando uma indução e participação em atividades criminosas que atentam contra o tecido democrático da nação", escreve a DPU.

A Defensoria ainda alega que o empresário teria cometido “graves” violações contra o Estado Democrático de Direito ao sugerir que iria descumprir decisões judiciais do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais. O magistrado foi responsável por uma série de decisões para suspender perfis extremistas no X.

No início do mês, Musk havia apontado para decisões “autoritárias” de Moraes e disse que o país vivia sob uma ditadura. Segundo o empresário, “o Brasil tem a pior censura entre os países em que a plataforma do X opera”.

Em resposta, Moraes incluiu o empresário como um dos investigados no inquérito das milícias digitais e decidiu que o escritório do X no Brasil pode responder pelas decisões de Musk.