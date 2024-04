O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quase foi derrubado pela onda do mar enquanto falava, ao lado de apoiadores, sobre o ato que ocorrerá no domingo (21/4), em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. No vídeo que circula pelas redes sociais, Bolsonaro afirma que encontrou com uma "garotada" na praia da Barra da Tijuca, às 6h20 da manhã deste sábado (20/4), momento em que a onda bate e faz com que o ex-presidente desequilibre. Em seguida, ele riu e continuou com o convite para a manifestação.

Segundo Bolsonaro, a manifestação será pacífica, em defesa da democracia e pela liberdade de expressão. Na última quinta-feira (18/4), o pastor Silas Malafaia disse ao Correio que o ato contará com dois trios elétricos.

“Já estão confirmados sessenta deputados, oito senadores, os governadores do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. E quem vai discursar durante o evento será Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira, Magno Malta, Marcos Feliciano, eu mesmo (Silas Malafaia). E se algum governador quiser falar, vamos franquear a palavra a ele”, explicou o religioso e apoiador do ex-presidente.

Pelo menos 25 deputados e senadores conseguiram juntar R$ 125 mil em uma vaquinha para ajudar a custear a manifestação a favor de Bolsonaro. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) foi o responsável pela arrecadação do valor e ele foi o primeiro parlamentar a doar o valor de R$ 5 mil.

Diferente do ato em São Paulo em fevereiro, financiado por Silas Malafaia, os parlamentares são quem agora ajudam a concretizar o evento.