O deputado Estadual Mauro Tramonte (Republicanos) confirmou, na noite dessa sexta-feira (19/4), sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A definição ocorreu após reunião da cúpula do Republicanos, que ainda avança nas tratativas com outras legendas para formar a chapa que pode constar nas urnas em outubro.

A pré-candidatura do parlamentar dá novos contornos a corrida eleitoral, que já conta com dezenas de nomes lançados pelos mais variados partidos, mas agora tem oficializado na disputa um dos líderes de pesquisas. O parlamentar contou ao Estado de Minas que o martelo foi batido após muitas conversas, que serviram para “alinhar as ideias” dentro do Republicanos.

“Chegamos ao consenso de que agora é a hora de lançar a nossa pré-candidatura. Eu esperei um pouco para definir porque precisamos alinhar as ideias, ter uma coisa mais robusta. Eu não quero me aventurar, seria muito simples uma aventura. A gente tem que ter uma meta, ideia, uma consolidação mesmo. É uma coisa muito séria [A pré-candidatura], que tem de ser levada a sério”, disse Tramonte.

Jornalista desde os 18 anos, e apresentador de um dos principais programas televisivos de Minas Gerais, Tramonte é deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) há dois mandatos - eleito pela primeira vez em 2018 como o candidato mais votado da Casa (516.390 votos).

Na pesquisa encomendada pelo EM ao instituto Opus, o parlamentar lidera os dois cenários estimulados, com 21% da intenção de votos em uma disputa com nomes mais consolidados, e 16% com diversos possíveis candidatos. “Desde as duas últimas eleições a gente tá sempre saindo em primeiro lugar nas pesquisas, e eu nunca falei que era pré-candidato, agora é a hora de tomar uma decisão”, frisou.

“Eu acredito que com essa definição a gente receba muitos apoiadores, e agora é fazer um trabalho para apresentar a população. Eu não iria brincar jamais, por isso eu nunca falei que era pré-candidato, precisava ter certeza absoluta com a família e com pessoas que realmente se interessam por Belo Horizonte”, completou o deputado do Republicanos.



Cenário eleitoral

Antes de bater o martelo por Tramonte, o Republicanos havia aventado a possibilidade de filiar o senador Carlos Viana (Podemos) e o presidente da Câmara de BH, vereador Gabriel Azevedo (MDB). Ambos também são pré-candidatos por seus respectivos partidos em uma corrida que já conta com 12 nomes em todos os campos políticos.

Na quinta-feira (18/4), a deputada federal Duda Salabert (PDT) também havia oficializado sua pré-candidatura. O evento na região centro-sul de Belo Horizonte contou com a presença de outros pré-candidatos da esquerda, como o deputado federal Rogério Correia (PT) e as deputadas estaduais Bella Gonçalves (Psol) e Ana Paula Siqueira (Rede).

O lançamento da pedetista é mais um do nome do campo progressista que, pelo menos na pré-campanha, aparenta uma fragmentação. Até o dia 6 de outubro, data do primeiro turno, a expectativa é que a disputa seja centralizada nos nomes mais competitivos. A Rede Sustentabilidade, por exemplo, já anunciou que não pretende ser cabeça de chapa e deve apoiar outra candidatura.

No mesmo campo está o nome do atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), que conta com o apoio de políticos importantes como o presidente da sigla Gilberto Kassab e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A pré-candidatura também atraiu a aliança do União Brasil, principal partido do “Centrão”, e que deve indicar um candidato para a vice-prefeitura.

Outro nome forte na disputa e que pontua bem nas pesquisas é o deputado estadual Bruno Engler (PL), reeleito na Assembleia em 2022 com 637.412 votos. O parlamentar ainda conta com um palanque de peso, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - além de ser uma das principais apostas do PL.

Porém, o bolsonarista ainda não é consenso na direita, que ainda tem como pré-candidato o ex-deputado João Leite (PSDB), apoiado pelo deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), e a pré-candidata do governador Romeu Zema (Novo), Luisa Barreto (Novo), atual secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Questionado sobre o cenário eleitoral, Tramonte afirma que o Republicanos ainda evolui nas conversas com os outros partidos e avalia que a disputa está em aberto. “Todos os nomes que estão aí são pessoas que eu respeito, todos conhecidos meus. Mas acho que a disputa é para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Quem tem que escolher é o eleitor, ele que vai avaliar cada proposta e cada candidato”, completou.

Os pré-candidatos