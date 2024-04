Presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou visita a Minas Gerais na próxima sexta-feira (26/4), hoje ele esteve em evento de comemoração do Dia do Exército, em Brasília

Por Vinicius Prates e Thiago Bonna

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna a Minas Gerais na próxima sexta-feira (26/4) para participar da inauguração da fábrica de insulina da empresa de biotecnologia Biomm. O evento acontecerá em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A agenda foi confirmada pela assessoria do Palácio do Planalto. A data já havia sido adiantada pelo Estado de Minas.





De acordo com a empresa, o empreendimento recebeu investimentos de R$ 800 milhões para produzir um tipo de insulina utilizada no tratamento de pacientes com diabetes tipo 1. A fábrica terá capacidade de produção de 20 milhões de unidades de cápsulas e canetas do medicamento por ano.

A empresa conta em seu Conselho Administrativo com Walfrido dos Mares Guia, ex-ministro nos dois primeiros mandatos do petista e que foi visitado pelo presidente em sua última passagem a Belo Horizonte.

Era especulado também uma ida a Uberaba, no Triângulo Mineiro, no mesmo dia, para o lançamento da safra mineira de cana-de-açúcar, mas de acordo com a agenda do presidente Lula dos próximos dias, o compromisso não está previsto.

Lula em Minas

Depois de não ter visitado Minas Gerais em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem pela terceira vez este ano ao estado.

Na primeira oportunidade, em fevereiro, o petista anunciou projetos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), principalmente nas áreas de energias, saúde, educação e estradas.

Na oportunidade, Lula, a primeira-dama Janja da Silva (PT) e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral) jantaram na casa do ex-ministro Walfrido dos Mares Guia.

Já em março, ele foi ao município de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, para a inauguração da fábrica de fertilizantes. Nos dois eventos, o governador Romeu Zema (Novo) esteve presente.