O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (7/3), que Minas Gerais vai receber 647 projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os empreendimentos serão realizados em 368 municípios mineiros, compreendendo 13 modalidades nos eixos Saúde, Educação, Infraestrutura Social e Inclusiva.

Segundo o governo federal, Minas teve participação ativa no Novo PAC e se inscreveu em todas as modalidades. A estimativa do Palácio do Planalto é que o programa beneficie 16,2 milhões de mineiros, cerca de 79% da população do estado, melhorando o acesso a serviços de saúde, educação, cultura e esporte.

Em pleno ano eleitoral, quando milhões de mineiros vão às urnas para escolher seus vereadores e prefeitos, o eixo que mais vai receber obras no Estado é o da Saúde, com 324 equipamentos selecionados no programa. A principal modalidade são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), com 223 postos a serem instalados em 202 municípios.

A segunda maior demanda de Minas nesta leva de empreendimentos selecionados é do Ministério da Educação. O Estado deve receber 155 veículos de transporte escolar em 155 cidades. Na mesma pasta está previsto a construção de 93 creches e escolas de educação infantil, em 93 cidades.

Durante evento no Palácio do Planalto, Lula anunciou as obras de 16 das 27 modalidades do novo PAC Seleções. O mandatário afirmou que o critério das seleções não é político-partidário e que houve o tempo em que o governo federal não possuía um critério universal que garantisse recursos de forma equilibrada.

“Quem tinha melhor relação com o presidente conseguia recursos para seu estado. Agora, com o PAC Seleções, estamos fazendo diferente. Ouvindo os governadores e prefeitos para saber as obras que impactam a vida das pessoas sem distinção de filiação partidária. O importante é vocês terem clareza de que ninguém ficará de fora”, disse o petista.

No final de novembro, o governo havia anunciado que Minas foi o estado do Sudeste que mais enviou propostas para o PAC Seleções, com 4.253 pedidos de investimento no programa. De acordo com o Planalto, o programa visa atender projetos prioritários apontados pelas gestões municipais e estaduais em áreas essenciais.

As obras anunciadas hoje representam 15% das demandas enviadas pelas prefeituras mineiras, mas no momento compreende apenas três eixos e quatro ministérios. Os eixos “Cidades sustentáveis e resilientes” e "Água para todos" ainda terão as obras anunciadas pelo presidente.

Lula quer visitar estados

O presidente ainda frisou que quer visitar os Estados para “ficar em cima” das obras que foram anunciadas. Ao todo, 6.778 obras foram selecionadas para 26 estados e para o Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. O investimento nas 16 modalidades totaliza R$ 23 bilhões.

Em um primeiro momento, o plano prevê um investimento total de R$ 136 bilhões, com essa primeira etapa recebendo R$ 65,2 bilhões, com a possibilidade de ampliação de recursos por meio de emendas parlamentares. Em 2025, outros R$ 70,8 bilhões serão aportados para que os prefeitos eleitos possam participar do programa.

“A partir da semana que vem, o meu encontro com vocês será nos seus estados .Nós vamos ter que visitar tudo o que nós anunciamos para saber se está acontecendo. Então, se preparem, que eu vou visitar as cidades, vou visitar os estados”, Lula.

No primeiro ano de mandato, o mandatário foi muito criticado por ter focado a agenda na política internacional. Porém, com o pleito municipal batendo na porta, a expectativa é que o petista intensifique os compromissos internos, principalmente nas cidades consideradas chaves para os partidos que fazem parte da base do governo no Congresso.

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), citou Minas Gerais como um dos estados que está nos planos da agenda do presidente, mas ainda não há uma definição de datas. A primeira e, até o momento, única vez que Lula veio ao estado foi no dia 8 de fevereiro deste ano.

Após um 2023 inteiro longe de terras mineiras, o petista e uma comitiva de ministros se encontram com o governador Romeu Zema (Novo) em evento no Minascentro, em Belo Horizonte. Na ocasião foram anunciadas uma série de investimentos em infraestrutura, principalmente na malha rodoviária do estado.



Veja as modalidades anunciadas em Minas

Saúde

Policlínicas - 5 obras, 5 cidades

Unidades Básicas de Saúde (UBS) 223 obras, 202 cidades

Maternidades - 2 obras, 2 cidades

Novas Ambulâncias – SAMU - 48 veículos, 14 cidades

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) - 14 obras, 14 cidades

Centros Especializados em Reabilitação (CER) - 1 obra

Oficinas Ortopédicas - 1 obra

Unidades Odontológicas Móveis (UOM) - 30 veículos, 30 cidades

Educação, Ciência e Tecnologia

Escolas em Tempo Integral - 39 obras, 37 cidades

Creches e Escolas de Educação Infantil - 93 obras, 93 cidades

Transporte Escolar - 155 veículos, 155 cidades

Infraestrutura Social e Inclusiva