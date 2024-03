O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o encontro com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), teve como objetivo buscar soluções para o melhor do estado e para a população mineira. Em suas redes sociais, Lula registrou o encontro com o governador.

Zema e Lula se encontraram no Palácio do Planalto, em Brasília, na noite dessa quarta-feira (6/3), para discutir a dívida de Minas Gerais com a União, estimada em cerca de R$ 160 bilhões. No encontro, eles também discutiram a repactuação do acordo de reparação referente ao rompimento da barragem da Mina do Fundão, em Mariana.

"Recebi hoje o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, no Palácio do Planalto. Conversamos sobre a dívida do estado e o acordo de Mariana, buscando soluções para o melhor de Minas e para sua população", escreveu Lula.



Apesar das divergências políticas, Zema agradeceu ao presidente pela agenda e disse que a reunião foi muito "produtiva".