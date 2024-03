O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quinta-feira (7/3), que vai visitar os estados a partir da próxima semana para conferir se as obras anunciadas pelo governo estão sendo implementadas. Lula disse estar otimista com a economia brasileira, mas que é preciso “ficar em cima” para conferir o que está sendo feito.

“A partir da semana que vem, o meu encontro com vocês será nos seus estados”, declarou Lula durante anúncio do resultado do Novo PAC Seleções, no Palácio do Planalto. Grande parte da plateia era formada por prefeitos. “Nós vamos ter que visitar tudo o que nós anunciamos para saber se está acontecendo. Então, se preparem, que eu vou visitar as cidades, vou visitar os estados”, disse ainda o presidente.

O governo anunciou hoje investimento de R$ 23 bilhões em obras nas áreas de educação, saúde, cultura e esportes, direcionados às prefeituras.

Lula disse que nunca viu um momento de tanto otimismo em relação à economia brasileira, e que, se todos os investimentos anunciados no país até o momento se concretizarem, “não há porque não acreditar que o Brasil vai voltar a estar entre as principais economias do planeta Terra”.

“De repente, como se fosse um passe de mágica, eu tenho sorte”, ironizou o presidente. “De repente, nós nesse começo do ano já recebemos um anúncio de investimento de quase R$ 100 bilhões na indústria automobilística nos próximos três anos”, acrescentou.



Em coletiva de imprensa após o evento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, citou que Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins estão entre os estados que Lula quer visitar. Não há uma definição ainda, porém, sobre a data das viagens.