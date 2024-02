O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, anuncia as definições da próxima fase do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quinta-feira (8/2), em Belo Horizonte, que as definições da próxima fase do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) serão anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois do carnaval.

"Nós temos uma segunda etapa, que se chama PAC Seleções, onde nós abrimos a possibilidade dos municípios e estados apresentarem novas propostas. Estamos finalizando e o presidente Lula vai anunciar depois do carnaval", disse.

A declaração ocorreu no evento sobre os investimentos do governo federal em Minas Gerais. A cerimônia marca a primeira passagem de Lula ao estado neste mandato.

"O PAC é um planejamento de estado e não apenas de governo. Não foi concebido em salas fechadas com técnicos. O presidente determinou que dialogássemos com os 27 governadores do Brasil e assim fizemos", declarou o ministro.

A apresentação também contou com a participação dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde) e Renan Filho (Transportes).

Além dos ministros, participaram do evento o prefeito Fuad Noman (PSD), o governador Romeu Zema (Novo) e o presidente do Congresso Nacional, senador, Rodrigo Pacheco (PSD).