Ex-governador de Minas, Fernando Pimentel participa de evento com o presidente Lula (PT)

O ex-governador Fernando Pimentel (PT), é uma das autoridades presentes em evento de anúncio de investimentos do governo federal para Minas, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (8/2).

A cerimônia marca a primeira passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao estado neste mandato e terá a presença do atual chefe do Executivo Estadual, Romeu Zema (Novo), crítico ferrenho da antiga gestão petista em terras mineiras.

O petista precedeu Zema no governo. Em sua primeira vitória eleitoral, o novista fez uma campanha centrada em críticas à gestão anterior, chegando a cunhar a expressão "PT-Pimentel" para se referir ao adversário.

O primeiro mandato do atual governador também foi marcado pelas críticas a Pimentel. A ideia de recolocar "Minas nos trilhos" foi, inclusive, lema oficial da administração. Um dos principais pontos de embate é a dívida bilionária do estado com a União, atualmente em negociação entre Zema e o governo Lula.

O evento desta quinta deve marcar o primeiro encontro entre Zema e Lula. A rivalidade política e o pouco contato entre os dois é apontada como um dos motivos para a tardia visita presidencial a Minas Gerais.