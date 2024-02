*Carlos Marcelo, Ígor Passarini e Rafael Bernardes



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou a relação com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas e ao Portal UAI. Nesta quinta (8/2), em Belo Horizonte, o mandatário da República e o chefe do Executivo mineiro devem estar juntos pela primeira vez em um evento do governo federal, quando o petista deverá anunciar investimentos para o estado.

Segundo Lula, é um dever seu e de Zema governar para o povo e melhorar a vida das pessoas. “Fui eleito para governar para todos os brasileiros. Fomos todos eleitos pelo povo, com o compromisso de melhorar a vida das pessoas. O governador não precisa gostar de mim. Não precisamos ser amigos, precisamos ser parceiros, por Minas e pelo povo mineiro. O governador Zema foi convidado para o evento, da mesma forma que foi várias vezes convidado para ir a Brasília defender os interesses do estado”, frisou o presidente da República.

O encontro de Lula e Zema marca a terceira vez em uma semana que o presidente estará junto com um governador de oposição. Na última sexta-feira (2/2) o petista esteve com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um evento em que anunciou a construção de um túnel ligando as cidades de Santos e Guarujá. Na terça-feira (6/2), o presidente se encontrou com Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, que elogiou Lula e disse que as eleições “definitivamente acabaram”.

O grupo de governadores esteve alinhado a Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha para o ex-presidente durante as eleições de 2022. No entanto, os acenos do Palácio do Planalto aos opositores viraram uma marca da gestão Lula durante o terceiro mandato.

Apesar da possível presença no evento desta quinta, que acontece no Minascentro, Zema também pediu uma reunião privada com Lula. Entre as pautas que o governador quer tratar com o presidente estão a dívida de Minas Gerais com a União, avaliada em R$ 160 milhões; a repactuação do acordo de Mariana; e intervenções na BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

“A malha rodoviária federal ficou abandonada nos últimos anos, sofrendo deterioração contínua. Em Minas Gerais, que tem a segunda maior malha rodoviária federal do país, o descaso dos governos anteriores teve um imenso impacto. Ano passado já retomamos os investimentos. Em Minas Gerais, os recursos saltaram de apenas R$ 276 mi em 2022, para 517 milhões em 2023, com previsão de aplicação de R$ 1 bilhão em 2024”, finalizou Lula ao Estado de Minas.