O juiz José Rodrigo Sade foi nomeado nesta quarta-feira (7/2), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Ele fará parte do julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

Sade foi escolhido dentro de uma lista tríplice, junto de Roberto Aurichio Junior e Graciane Aparecida do Valle Lemos. Todos já atuaram como magistrados substitutos no TRE.

Atuando como advogado, Sade já foi responsável pela defesa do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Por ter atendido o parlamentar, ele se declarou impedido de avaliar ações relativas à cassação do ex-deputado.

O presidente do TRE, Sigurd Bengtsson, agora pode agendar a data para o julgamento que pode cassar o mandato de Moro.

O senador é acusado de cometer abuso de poder econômico por ter utilizado recursos que não foram declarados à Justiça Eleitoral.

Moro ainda poderá recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, caso seja derrotado.