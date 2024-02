Suíte Penthouse conta com camas king-size com lençóis de algodão egípcio com 300 fios e travesseiros de pluma de ganso; além de área externa com deck e piscina privados.

Na primeira visita a Minas Gerais desde que tomou posse, em janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará em Belo Horizonte até esta quinta-feira (8/2). Ele se hospeda no Hotel Fasano, em Lourdes, na Região Centro-Sul da capital, mesmo local onde o ex-beatle Paul McCartney ficou quando fez dois shows na cidade, em dezembro do ano passado.

O empreendimento, inaugurado em setembro de 2018 na capital mineira, é conhecido como um dos mais importantes do setor hoteleiro do Brasil. Em Minas, alguns quartos se destacam.

A Suíte Fasano, com 100 m², tem sala de estar, sala de jantar e lavabo. Os quartos oferecem camas king-size, com travesseiros de pluma de ganso e lençóis de algodão egípcio com 300 fios. Já nos banheiros, o mármore domina o ambiente, com uma banheira de imersão e chuveiro de alta pressão.

A Suíte Penthouse, de 110 m², conta, além do que está presente na Suíte Fasano, com uma área externa com deck e piscina privativa.

A diária mais cara, somando impostos e taxas e sem café da manhã, custa cerca de R$ 7.800.

O Grupo Fasano tem 26 restaurantes e nove hotéis em diferentes cidades do país. O primeiro foi inaugurado em 2003, em São Paulo. Em 2007, foi inaugurado o famoso Hotel Fasano Rio de Janeiro, na praia de Ipanema.