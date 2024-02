O governador de Minas gerais, Romeu Zema (Novo), só deverá se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (8/2), no Minascentro, em Belo Horizonte, durante cerimônia de balanço e anúncio de investimentos do Governo Federal para o estado.

Como a chegada de Lula estava prevista somente para amanhã, Zema foi de Brasília receber a medalha do Mérito Legislativo concedida ao governador pela líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, Adriana Ventura (SP).

Depois dessa solenidade, o governador se reuniu com deputados da bancada federal mineira e com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a vice-governadora, Celina Leão (PP). Zema deve voltar ainda hoje para a capital mineira para participar de uma reunião virtual do Fórum dos Governadores para discutir a dengue.



Amanhã, Zema e o vice-governador Mateus Simões (Novo), vão estar ao lado de Lula e dos ministros em um ato no Minascentro, espaço de convenções na capital mineira, que deve reunir cerca de 800 pessoas, entre prefeitos, deputados, vereadores e apoiadores. Mas não está descartada a possibilidade de uma reunião privada ainda nesta quarta. Lula vai ficar hospedado no Hotel Fasano, próximo à Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, e deve jantar com seu ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, de quem é amigo próximo.





Essa é a primeira viagem de Lula a Minas Gerais desde o segundo turno das eleições de 2022 e a primeira vez que ele dividirá o palco com o adversário Romeu Zema. Desde as eleições de 2022, os dois estiveram juntos somente no início de 2023 durante a reunião dos governadores convocada por Lula após os atos golpistas de 8 de janeiro.



Zema disse, em entrevista à "CNN Brasil", que até hoje de manhã não tinha recebido resposta oficial do cerimonial do Planalto sobre uma reunião privada com Lula. Mas aliados do governo, confirmam sua ida ao evento do Minascentro. O vice-governador Mateus Simões (Novo) é quem deve receber o presidente na chegada a Belo Horizonte, que estava prevista para 13h40, mas está atrasou. Até as 14h, Lula ainda estava no Rio de Janeiro na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal no Complexo do Alemão. De acordo com Zema, Lula “será bem recebido” e terá todo seu respeito e dos integrantes do seu governo.

O governador mineiro tenta uma aproximação com o presidente Lula para tratar da renegociação da dívida milionária que o estado tem com a União e que vem sendo tratada com o governo federal por meio do senador Rodrigo Pachec0 (PSD), presidente do Senado, isolando o governador das tratativas que devem passar pelo Congresso Nacional e também pelo Ministério da Fazenda e Assembleia Legislativa.