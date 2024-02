A deputada federal por Minas Gerais Duda Salabert (PDT) foi ao aeroporto da Pampulha na tarde desta quarta-feira (7/2) para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela falou sobre a visita e revelou uma expectativa pelo desfecho do terreno do Aeroporto Carlos Prates, desativado em 2023.

"Em Belo Horizonte, há uma demanda histórica pelo Aeroporto Carlos Prates. Espero que a vinda do Lula sele a municipalização daquela área, que é uma demanda da Região e da cidade", declarou.

Na capital mineira, Lula terá encontros com aliados e um evento no Minascentro na quinta-feira (8/2), ao lado de ministros, onde deve apresentar um plano de ação para obras no estado. Esta é a primeira visita a Minas Gerais desde que foi eleito presidente, em 2022.

"A gente fala que não quer só comida, quer bebida, diversão e arte. Então, a vinda do Presidente Lula opera com dois campos importantes. Primeiro, do ponto de vista simbólico, dele estar no estado que foi responsável pela sua vitória e há também o ponto de vista da concretude, do ato, já que ele vai anunciar algumas obras e entregas para Belo Horizonte e Minas Gerais", disse a deputada.

Eleições 2024

Pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Duda disse que é "totalmente possível" se unir a Fuad, mas somente em eventual segundo turno.

"No primeiro, a gente tem buscado construir uma articulação com o campo progressista com o PT, Psol e Rede. Nós não temos articulação com o prefeito Fuad Noman para o primeiro turno. Entendemos a importância dele enquanto prefeito, mas encontramos em campos diferentes porque ele tem uma visão muito mais próxima à direita - no que se refere a questões sociais e econômicas - do que o PDT e o campo de esquerda", ponderou.