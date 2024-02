O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD-MG), e o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), receberam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital mineira, nesta quarta-feira (7/2). Era esperado que o mandatário desembarcasse na base aérea do aeroporto da Pampulha no início da tarde, mas a chegada atrasou devido a um evento no Rio de Janeiro.

O petista também foi recepcionado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), e os deputados estaduais Ulysses Gomes (PT) e Macaé Evaristo (PT). Lula chegou a BH por volta das 15h50 e o encontro com os aliados foi breve.

O encontro do presidente com o governador Romeu Zema (Novo) deve ficar para amanhã, já que o chefe do Executivo mineiro está em Brasília para agenda oficial. Ele foi para a capital federal receber medalha do Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados e iria almoçar com a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), antes de retornar para a Belo Horizonte, onde participa, à tarde, de uma reunião virtual do Fórum dos Governadores para discutir a dengue.

Lula visita Minas Gerais pela primeira vez desde as vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando o então candidato teve como cabo eleitoral em BH o prefeito Fuad. O presidente será acompanhado por uma comitiva de ministros que devem apresentar investimentos no estado, fazendo uma espécie de “prestação de contas” para os mineiros.

Acompanham o presidente durante a agenda o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, Alexandre Silveira (Minas e Energia), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Renan Filho (Transportes), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Helder Melilo (interino - Cidades) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Entre os anúncios esperados pela equipe do Palácio do Planalto estão as obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com ênfase nos eixos de cidades sustentáveis, saúde, educação e obras de infraestrutura em rodovias federais que cortam o estado.

Nas obras de interesse para Belo Horizonte, por exemplo, é esperado a cessão definitiva da área do antigo aeroporto Carlos Prates, onde a prefeitura quer transformar o espaço com a criação de equipamentos de saúde, educação e moradia popular - que deve contar com investimentos do Minha Casa, Minha Vida.