O presidente Lula (PT) chega hoje, quarta-feira (7/2), a Belo Horizonte. A viagem foi antecipada para às 12h50, de acordo com a agenda presidencial.

A vinda para a capital mineira acontece logo após a ida do presidente a dois eventos no Rio de Janeiro: a cerimônia de retomada do legado olímpico e anúncio da construção do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Parque Olímpico. Lula também vai estar na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão.

Em Minas, Lula estará acompanhado de alguns ministros e a expectativa é de que seja apresentado um plano de ação para obras em Minas. Pela tarde de hoje, ele apenas fará micro reuniões empresariais e fará videoconferências sobre despachos do próximo dia.



É a primeira vez que o presidente volta ao estado, segundo maior colégio eleitoral, desde a vitória em 2022. A falta de diálogo de Lula com os mineiros tem sido uma preocupação constante dentro do Partido dos Trabalhadores (PT), que enfrenta a necessidade de crescer em Minas Gerais, especialmente por causa das eleições municipais deste ano.



Apesar de ter vencido as eleições em Minas, Lula obteve um resultado bastante disputado no estado, destacando-se como o pleito mais acirrado de todo o país. Com isso, o governo preservou a imagem do presidente, buscando conquistar uma avaliação positiva dos mineiros antes de suas visitas.

A ação é a consolidação da retomada das agendas estaduais presidenciais, em que Lula busca se reaproximar da população, depois de um primeiro ano em que priorizou a agenda internacional, elevar sua popularidade, e impulsionar as pré-candidaturas de seu campo político, a fim de reverter a força eleitoral do bolsonarismo, que não arrefeceu.

Também é a primeira vez que Lula e o governador Romeu Zema (Novo) devem se sentar juntos. O governador mineiro é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ensaiar uma agenda com Lula em 8 de janeiro, durante a cerimônia que marcou 1 ano dos atos terroristas em Brasília, mas desistiu de última hora.

Em Minas, o presidente deve repetir o gesto que teve com governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), quando, na semana passada, tirou fotos e trocou afagos com o adversário, em evento para anunciar o acordo entre os governos federal e estadual sobre a construção do túnel Santos-Guarujá.