Horas antes de partir para Belo Horizonte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que anunciará ‘um monte de coisas’ na capital mineira e antecipou que parte dos investimentos é relativa à criação de 12 Institutos Federais (IFs) no estado. O petista esteve no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (7/2), onde anunciou a pedra fundamental do campus do IFRJ no Complexo do Alemão.

“Eu saio daqui agora, nós vamos anunciar um monte de coisas em Belo Horizonte e também vamos anunciar mais 12 institutos federais em Minas Gerais”, disse o petista em solo carioca.

O presidente não deixou claro se serão instaladas novas unidades nas estruturas já existentes ou um novo instituto por completo. Atualmente, segundo o Ministério da Educação (MEC), há cinco IFs em Minas Gerais, com sedes em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberaba.

Os anúncios do MEC devem ser um dos pontos centrais da vinda de Lula a BH, primeira visita a Minas Gerais deste terceiro mandato do petista. O ministro Camilo Santana (PT-CE) é um dos componentes da Esplanada que chegam à capital mineira nesta quarta-feira. Além dele, acompanham o presidente os chefes das pastas de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA); dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL); da saúde, Nísia Trindade; e da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Além dos investimentos em educação, outra prioridade dos anúncios deve ser a malha rodoviária do estado. A duplicação e concessão da BR-381 entre BH e Governador Valadares, trecho batizado como Rodovia da Morte, está entre os pontos centrais.