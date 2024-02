O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, recebeu nesta terça-feira (6/2) o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar da visita do presidente Lula a Minas Gerais nesta quinta (8/2) e discutir as principais demandas na área de infraestrutura do estado.

A expectativa é de que seja apresentado no evento um plano de ação para obras em Minas.





Entre os principais assuntos debatidos esteve a manutenção das rodovias federais no estado e estudos de novas possibilidades para viabilizar a concessão para a duplicação da BR 381, tornando o leilão mais atrativo para as empresas.

Silveira também reforçou com Renan Filho a importância dos investimentos para melhoria da segurança e implantação de áreas de escape no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, além da retirada de pontos de estreitamento e reforço de segurança na trafegabilidade para os usuários.

Além de Alexandre e Renan Filho, Lula vai estar acompanhado dos ministros de Estado da Casa Civil, Rui Costa; Educação, Camilo Santana; Saúde, Nísia Trindade; Gestão e Inovação, Esther Dweck; e interino das Cidades, Helder Melillo.

Eles vão apresentar, às 10h, um balanço das ações do governo em Minas Gerais e anúncios de novos investimentos.