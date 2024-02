A Prefeitura de Belo Horizonte deve anunciar depois do carnaval um plano de obras para a capital este ano, com a previsão de destinar valor superior aos R$ 806 milhões investidos em 2023. “Nós vamos apresentar um plano de obras bem robusto, porque temos uma perspectiva boa em 2024 e tivemos um resultado muito bom em 2023”, afirmou ontem o prefeito Fuad Noman.



O prefeito disse que o número está sendo finalizado, mas, segundo adiantou o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Planejamento e Gestão, André Reis, o valor deve superar o de 2023, devendo ficar na casa de R$ 900 milhões.

O número não inclui o projeto enviado à Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado pedindo autorização para a PBH contrair empréstimo de até R$ 1 bilhão e recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



Segundo Fuad Noman, a prefeitura tem solicitado recursos do PAC para dois projetos já liberados de construção de dois viadutos, um na BR-040 sobre o anel rodoviário e outro na Via Expressa. O prefeito informou que R$ 35 milhões já foram liberados para as duas obras. “Temos outros dois projetos orçados em R$ 110 milhões que ainda dependem de aprovação”, informou o prefeito, que confirmou a presença no encontro com o presidente Luiz Inácio da Silva na manhã de quinta-feira. De acordo com ele, os recursos são necessários para as obras de construção de viadutos e alças viárias nas avenidas Amazonas e Antônio Carlos.

O prefeito de BH disse não ter o detalhamento da agenda do presidente Lula em MInas, o que pode incluir a cessão em definitivo da área do Aeroporto Carlos Prates para o município, mas afirmou que a PBH já recebeu autorização para a instalação de equipamentos urbanos na área e a construção de escola, posto de saúde e outros vão estar no plano de obras da PBH este ano.



Ainda de acordo com Fuad Noman, a PBH tem solicitação de recursos do PAC para a construção de 2,06 mil moradias do Minha casa, Minha Vida, para eletrificação do transporte urbano e para revitalização das favelas. ‘Há obras que finalizam neste ano, como o reservatório contra as chuvas na (Avenida) Vilarinho e outras que começam agora e vão ficar para o próximo prefeito”, disse Fuad Noman, que desconversou sobre sua candidatura à reeleição afirmando que tem até 22 de julho para definir, dizendo ser essa a data das convenções para definir as candidaturas à PBH.