O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (7/2). Ele foi recebido pelo prefeito Fuad Noman (PSD), pelo vice-governador Mateus Simões (Novo), pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), e pelo deputado federal Rogério Correia (PT), um dos articuladores da agenda.

Na capital mineira, Lula participará de um evento no Minascentro nesta quinta-feira (8/2), ao lado de ministros e onde deve apresentar um plano de ação para obras no estado. Esta é a primeira visita a Minas Gerais desde que foi eleito presidente em 2022.

Também estiveram presentes no aeroporto outros aliados de Lula e correligionários do PT Minas, tais como os deputados federais Paulo Guedes (PT-MG) e Odair Cunha (PT-MG); os deputados estaduais Ulysses Gomes (PT), Macaé Evaristo (PT) e Leninha (PT) e o vereador de BH Bruno Pedralva (PT). A secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade, e a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) também estevem na recepção do chefe do Executivo.

Segundo Rogério Correia, pré-candidato do PT à prefeitura de BH, Lula fará "bons anúncios" para Minas Gerais e para a capital. "Para Belo Horizonte, nós vamos ter notícias boas do Anel Rodoviário, Instituto Federal para a Educação, um parque de muita qualidade ali na área do Aeroporto Carlos Prates, BR-381... Vamos deixar o presidente anunciar se não ele puxa minha orelha", brincou o deputado.

"A vinda do presidente Lula opera com dois campos importantes: do ponto de vista simbólico, de ele estar no estado responsável por sua vitória, e do ponto de vista da concretude, do ato, já que ele vai anunciar algumas obras e entregas a Belo Horizonte e Minas Gerais", disse Duda.

Já Pedralva destacou que, apesar de Lula não ter vindo pessoalmente no primeiro ano de mandato, ele "se fez presente" de outras formas, por meio de projetos e investimentos em diferentes áreas.

"A vinda do Lula é um exemplo de um estadista. Ele não está vindo para conversar com os amigos e, sim, com o povo mineiro e as instituições e lideranças de Minas Gerais, com uma plateia de 800 pessoas, demonstrando respeito com a democracia", afirmou.