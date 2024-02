O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), recebeu a medalha do mérito legislativo de 2023, durante sessão solene na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (7/2), em Brasília. Para o chefe do Executivo mineiro, a homenagem é um reconhecimento de cinco anos de gestão sem “escândalo e sem corrupção”.

Zema destacou que ainda há muito o que fazer em Minas Gerais, mas que todos os indicadores do estado, “sem exceção”, melhoraram. “É uma honra enorme ser homenageado, hoje, no Congresso Nacional, em Brasília. Vejo isso como reconhecimento ao trabalho que estamos fazendo há cinco anos e dois meses à frente de Minas Gerais. Uma gestão séria, transparente, disciplinada, com gente competente, sem escândalo, sem corrupção e que tem contribuído para melhorar o estado”, disse o governador Mineiro.



A medalha foi entregue pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pela segunda-secretária, Maria do Rosário (PT), após indicação da deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP). O governador de Minas ainda destacou o planejamento para os próximos três anos de mandato. “Fico muito satisfeito, pois a vida do mineiro está melhorando, principalmente no que diz respeito à criação de empregos. Já no ano que vem bateremos a meta de um milhão de empregos com carteira assinada em Minas Gerais”, acrescentou.

Zema ainda cumpriu agendas em Brasília, onde teve reuniões com deputados da bancada do Novo e com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a vice-governadora, Celina Leão (PP).

Os compromissos do governador na capital federal causaram um desencontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que desembarca em Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira. O mandatário visita Minas Gerais pela primeira vez desde as vésperas do segundo turno das eleições de 2022.

Lula será recebido pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e pelo vice-governador de Minas, Mateus Simões (Novo). Apesar da ausência, Zema é esperado no evento em que o presidente vai apresentar investimentos no estado, sendo o terceiro governador de oposição a se reunir com o petista em uma semana.

Ao “Correio Braziliense”, o novista disse que a expectativa para encontro com Lula é “muito boa” e que o presidente será muito bem recebido em Minas Gerais. Zema também disse que espera o anúncio de obras do governo federal. Uma das expectativas é relacionada às intervenções na BR-381, no trecho entre BH e Governador Valadares.