O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometeu uma gafe durante um evento no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (7).

Enquanto discursava para as pessoas presentes, Lula destacou a importância dos estudos e afirmou que “nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional e é ajudante geral”.

O presidente esteve na capital carioca para anunciar a construção de um Instituto Federal de Educação no Complexo do Alemão. Ele também destacou como as antigas políticas de educação no país atrapalharam as pessoas que queriam estudar. “O Brasil sempre foi um país governado por gente que não tinha apreço pela educação do povo brasileiro. O povo brasileiro não tinha que estudar, tinha que trabalhar”, disse.

“Dois séculos atrás era cortar cana ou ser escravo, trabalhar pro senhor do engenho. Depois veio a política industrial, a agricultura. Depois o café, o corte de cana com máquina. Agora é a fábrica. Sabemos que na fábrica temos que ter uma profissão, se não vai ser ajudante geral e não ganha nada”, completou o presidente.