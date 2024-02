Rogério Correia com duas latas de Xeque Mate no Aeroporto da Pampulha

O deputado federal por Minas Gerais Rogério Correia (PT) e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, levou duas latas da bebida Xeque Mate para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chegou nesta quarta-feira (7/2) à capital mineira.

"Mostrar a bebida do carnaval de BH e a produção familiar. Vou ver se levo no jantar também", disse o parlamentar, se referindo ao encontro na casa do empresário e ex-ministro, Walfrido dos Mares Guia.

Na capital mineira, Lula participará de um evento no Minascentro nesta quinta-feira (8/2) ao lado de ministros e deve apresentar um plano de ação para obras no estado. Esta é a primeira visita a Minas Gerais desde que foi eleito presidente em 2022.