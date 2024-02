O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), de vaias da plateia durante evento nesta sexta-feira (2/2). Na cerimônia, foi anunciada a construção do túnel que liga as cidades de Santos e Guarujá, projeto que vai receber recursos do governo federal e do governo estadual.

O ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL), e cotado para assumir o espólio eleitoral deixado pelo ex-presidente, foi vaiado assim que subiu ao púlpito para falar. No entanto, a reação do público foi reprovada por Lula, afirmando que o governador “merece muito respeito”, e classificando o evento como um “ato civilizatório”.

"Nós disputamos com o Tarcísio e perdemos as eleições, não dá para querer dar um golpe em São Paulo e invadir os prédios. É voltar para casa, se preparar, e disputar outra vez. E respeitar o direito do exercício da função de quem ganhou as eleições", disse Lula, lembrando ainda que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) derrotou o PT em quatro eleições em São Paulo.

Durante a fala do petista, um apoiador gritou para que Tarcísio voltasse para o PT, o que arrancou risadas do governador. Lula ainda lembrou da trajetória do político como servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. Depois ele ganhou de nós as eleições. O que eu vou lamentar? Vou parabenizar e me preparar para derrotar você nas próximas eleições", disse Lula, em tom de brincadeira.