Zema pregou diálogo com Lula e disse que aprendeu a conviver com as diferenças

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi vaiado pelos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro encontro entre os mandatários, nesta quinta-feira (8/2). Com gritos de “Fora Zema”, o mineiro foi recebido em cerimônia no Minascentro, na região centro-sul de Belo Horizonte, mas pregou um clima de diálogo em sua fala.

Zema foi o primeiro a discursar durante o encontro na primeira visita de Lula ao estado em seu terceiro mandato, e deu as boas-vindas ao presidente. “Essa visita é um reconhecimento da importância do nosso estado. Em toda minha vida de trabalho, primeiro como funcionário, empresário e agora nos cinco anos como governador, aprendi a trabalhar com quem pensa diferente”, disse o mineiro.

O governador também foi recebido com gritos de “vacina sim”, com a plateia lembrando das recentes declarações de Zema quando disse que as crianças do estado não precisam ser imunizadas para frequentar as aulas na rede pública. Em seu discurso, ele não citou este fato, mas disse que aprendeu a conviver com as vaias.

“Críticas são naturais. Nós governantes temos que aprender com as diferenças. Quando assumi, os prefeitos estavam sem receber. Me lembro das vaias, dos protestos, que foram diminuindo aos poucos. Hoje, chego no interior e sou bem recebido. Um bom exemplo, é o prefeito de Bom Jesus do Galho, que me recebeu super bem”, emendou.

Zema também citou o trabalho com o prefeito Fuad Noman (PSD) e com a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT). “A prefeita Marília e o prefeito Fuad sabem dos investimentos. Obras e investimentos não tem ideologias. Para melhorar nosso Estado, o senhor presidente é muito bem vindo. Temos problemas graves. Como o da BR 381 que está tirando a vida dos mineiros”, frisou.

Lula em Minas

A visita de Lula é a primeira no estado desde as vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando o então candidato derrotou Bolsonaro (PL) por uma margem apertada de 50,90% a 49,10%. A ausência do petista no primeiro ano de governo foi sentida no estado, uma vez que o presidente focou sua agenda em compromissos internacionais como as cúpulas da Organização das Nações Unidas (ONU) e reuniões do G20 e G7.

No minascentro, Lula faz uma espécie de “prestação de contas”, apresentando o balanço das ações do governo federal em Minas Gerais e anunciando novos investimentos. O mandatário repete o gesto feito na última semana em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando iniciou o giro pelo Brasil em um ano eleitoral avaliado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como fundamental para consolidar as bases aliadas e fazer o enfrentamento ao bolsonarismo.

Na capital paulista, por exemplo, o presidente fez acenos ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e participou de evento ao lado do pré-candidato à prefeitura, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). No Rio, o mesmo foi feito com o governador Cláudio Castro (PL) e com o atual prefeito Eduardo Paes (PSD). Em BH, Lula se encontra com o governador Romeu Zema (Novo), o prefeito Fuad Noman (PSD) e aliados do PT.

Minas é o segundo estado que mais recebe investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com valores previstos na casa dos R$ 171 bilhões. São esperados anúncios do Minha Casa, Minha Vida, novos Institutos Federais (IFs) de Educação e obras na malha rodoviária do estado.